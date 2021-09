Il ritorno di Allegri? Cosa rivela la sua firma...

E c’è di nuovo Allegri ad allenare la sua amata Juventus. Oggi è un po’ cambiata non solo dopo la perdita calcistica di Ronaldo, ma anche per l’inserimento di nuovi campioni dei quali occorre studiare le doti non solo calcistiche, ma anche temperamentali. Lo spogliatoio è come un “confessionale” dove emergono pregi e lacune, preferenze e rivalità, dipendenza e narcisismo per cui è necessario un occhio vigile e una capacità psicologica per far emergere le effettive qualità dei campioni. Osservando la grafia di Allegri si nota come egli possieda le qualità per essere un buon allenatore, magari supportato da capitan Chiellini per quanto riguarda la gestione dello spogliatoio. Qui mi permetto di fare una previsione: finita la carriera di giocatore sono sicura che Chiellini continuerà la sua storia calcistica all’interno della società torinese. Anche se non dispongo dell’intera scrittura, che ci permetterebbe di tracciare meglio il profilo di personalità, posso dire già dalla firma, essenziale nella forma, che egli possiede un carattere determinato a livello sociale; ossia egli sa imporre il proprio volere e, sotto un apparente atteggiamento di docilità, sa far emerge volontà, capacità di guida e di strategia, doti che gli permettono di affrontare la professione con efficacia, padronanza e senso di appartenenza.

L’eleganza della firma mette in evidenza anche come egli tenga molto al senso estetico e a mettersi in mostra anche come immagine fisica. La Juventus ha deciso bene e, non me ne vogliano le altre squadre, la “Vecchia signora” ritornerà ad avere posti di prestigio e l’Avvocato da lassù dirà: “FIAT voluntas mea“. Tale spirito vivrà anche in Allegri rinforzando la voglia di supremazia e, mettendo a tacere certi suoi limiti, come ad esempio una forte permalosità, egli potrà puntare decisamente alle alte vette da tempo non più raggiunte, come la Champions. (Qui la firma di Allegri)