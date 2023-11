Ritorno al passato con Julio, ultima carta per la Egonu

Julio Velasco riabbraccia l'azzurro. Dopo le indiscrezioni e le smentite del diretto interessato, ieri pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale: l'allenatore argentino, condottiero della Generazione di fenomeni della pallavolo maschile italiana degli anni '90, dal 1° gennaio sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di volley.

Il 21 novembre è in programma la conferenza stampa di presentazione, con Velasco che dal 2024 lascerà dunque la panchina di Busto Arsizio, visto che la Federvolley non consente il doppio incarico ai propri coach.

Per il tecnico di La Plata si tratta di un ritorno al passato, a quell'azzurro che lo ha reso una leggenda della pallavolo mondiale alla guida della nazionale maschile, prima della parentesi sulla panchina di quella femminile nella stagione 97/'98. Sempre in campo femminile, è stato lui l'artefice del Club Italia: un'intuizione che ha permesso di forgiare molte delle campionesse azzurre delle ultime generazioni pluridecorate. Tra queste c'è anche Paola Egonu, che proprio dal Club Italia ha spiccato il volo e che con l'arrivo di Velasco si vede spalancare nuovamente le porte della Nazionale dopo un anno pieno di veleni, nel quale tra la polemica razzista post Mondiale e la rottura del rapporto con l'ex ct Mazzanti agli Europei il suo percorso in azzurro ha toccato i minimi storici.

Il neo ct aveva già lanciato messaggi alla nostra fuoriclasse, nel giorno della presentazione come nuovo tecnico di Busto Arsizio: «Il consiglio che posso darle è che non importa quello che dicono gli altri, è importante quello che lei pensa di sé. Deve lasciar perdere tutto il resto e lavorare meglio di come abbia mai fatto in vita sua».

Da gennaio le loro strade si incontreranno in Nazionale. Con le Olimpiadi sullo sfondo: il trionfo sempre sfuggito a Velasco alla guida dell'Italvolley maschile, il traguardo che proietterebbe Egonu in una dimensione differente cancellando in un colpo veleni e polemiche, in quella che potrebbe essere la grande (e forse ultima) occasione per rilanciare la sua storia in maglia azzurra.