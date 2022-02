Ritorno con vittoria per Jacobs: domina i 60m indoor a Berlino

Bentornato, Marcell Jacobs. L'azzurro ha vinto i 60 metri al meeting Istaf Indoor di Berlino stampando un ottimo 6"51, precedendo l'ivoriano Arthur Cissè (6"60) ed il francese Jimmy Vicaut (6"61). Quarto il tedesco Kevin Kranz (6"66).

Dopo più di sei mesi dalla storica doppietta a Tokyo 2020, Jacobs torna sotto le luci della ribalta. Il campione olimpico non aveva più gareggiato dai tempi della conquista della medaglia d’oro nei 100 metri (1° agosto 2021) e nella 4×100 (6 agosto). C’era quindi grande attesa per ammirarlo nuovamente.

Il velocista azzurro ha scelto la Mercedes Benz Arena di Berlino per il suo grande debutto stagionale, prima tappa di avvicinamento ai Mondiali al coperto in programma a fine marzo a Belgrado. Nell’evento in terra tedesca ha optato per i 60 metri piani, specialità nella quale si è laureato campione d’Europa lo scorso anno a Torun in Polonia. Il risultato è a dir poco incoraggiante: vittoria in finale con il tempo di 6"51, dopo avere già dominato in batteria (6"57).

L’atleta di Desenzano del Garda comincia così la propria stagione con una buonissima gara. Un crono che lo porta per il momento in vetta alle liste europee stagionali della specialità e al quinto posto mondiale, quando manca ancora un mese e mezzo all'appuntamento clou della stagione al coperto, i Mondiali indoor di Belgrado.

Le prime parole

"L'obbiettivo era avvicinarsi il più possibile a 6.50, quindi è abbastanzà raggiunto - spiega l'olimpionico delle Fiamme Oro - Ho fatto meglio del debutto della scorsa stagione, quando avevo corso in 6.55 su questa stessa pista. Peccato non essere riuscito ad avvertire buone sensazioni già in batteria. Sì, c'era un pò di tensione, sei mesi sono tanti: era la mia prima gara da oro olimpico e lo speaker ha fatto una presentazione infinita. Per fortuna quelle sensazioni le ho ritrovate in finale, e ora bisogna continuare su questa strada".

Il cammino è già tracciato: venerdì prossimo di nuovo in pista, a Lodz (Polonia), poi a Lievin (Francia) il 17 febbraio, quindi agli Assoluti indoor di Ancona il 27 febbraio. "Bisogna porsi obiettivi importanti, e il mio, per questa stagione indoor, è il record europeo (6.42, ndr). Voglio essere al massimo della forma quando conta di più, cioè a Belgrado, ai Mondiali indoor. In ogni gara - conclude Jacobs - cercherò di onorare i titoli olimpici che mi sono guadagnato. È un vero onore".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?