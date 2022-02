La rivelazione di Allegri: "Da 6 mesi Morata è fuori ruolo. Ora..."

L'arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria ha già dato gli effetti sperati visto che la Juventus ha battuto per 2-0 il Verona grazie ai gol dei due nuovi acquisti. Il serbo si candida per essere l'attaccante principe della Vecchia Signora con Paulo Dybala e Alvaro Morata che ruoteranno per fargli da partner. L'attaccante spagnolo è stato sul punto di lasciare la Juventus nel mercato di gennaio ma solo il no dell'Atletico Madrid, al suo trasferimento al Barcellona, lo ha fatto restare alla corte di Allegri che dopo il match contro il Verona ha preso le parti dell'ex Chelsea: "Alvaro ha fatto 6 mesi da punta centrale spalle alla porta che non è il suo ruolo. Ha bisogno di un altro attaccante: ha grande tecnica e non deve dare punti di riferimento. Dusan occupa l'area, è un giocatore di riferimento e aiuta Alvaro e Paulo nello sviluppo del gioco".

Più seconda che prima punta

Morata è stato aspramente criticato dai tifosi della Juventus anche in maniera ingenerosa ma l'arrivo di un peso massimo come Vlahovic agevolerà sicuramente anche il 29enne spagnolo che sarà così libero di giocare da seconda punta, ruolo a lui più congeniale. Schierato da Allegri in posizione defilata nel nuovo tridente, infatti, con Dybala sull'altro versante e con Vlahovic al centro Alvaro si è trovato a suo agio e in campo si è visto.

I numeri di Morata, infatti, testimoniano come non sia un grande bomber visto che in 167 partite ha segnato 55 reti, numeri da seconda punta più che da terminale offensivo principe. In questi mesi lo spagnolo è stato costretto agli straordinari visto l'addio di Cristiano Ronaldo che garantiva un certo numero di gol difficilmente colmabile da Moise Kean.

La Juventus ha vinto contro il Verona ed ha approfittato del passo falso casalingo dell'Atalanta contro il Cagliari di Mazzarri e attualmente si è presa la quarta posizione anche se la Dea ha ancora una gara da recuperare, contro il Torino. Allegri ha tenuto un basso profilo parlando di quarto posto, Coppa Italia e Champions League come obiettivi stagionali ma tutt porta a pensare che con tale qualità offensiva si possa magari sperare e sognare di tornare in lotta per lo scudetto.