La rivelazione choc di Ibrahimovic: "Ho giocato senza legamento crociato"

Zlatan Ibrahimovic si è operato al ginocchio. Dopo il tripudio per il 19° scudetto del Milan, il campione svedese è volato a Lione per sottoporsi all'intervento al ginocchio sinistro volto a risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Un'operazione che costringerà il giocatore ad uno stop di almeno 7-8 mesi.

L'attaccante rossonero ha voluto condividere le sue emozioni degli ultimi mesi, dopo l'operazione di ieri, pubblicando un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. "Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Avevo il ginocchio gonfio da sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte negli ultimi sei mesi. Ho avuto più di 20 iniezioni in sei mesi, svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo. Ho reso possibile qualcosa di impossibile. Nella mia mente avevo un solo obbiettivo, rendere i miei compagni di squadra e l'allenatore campioni d'Italia perché avevo fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un altro trofeo".

Il futuro da decidere

La scelta di affrettare i tempi dell'operazione, evidentemente va nella direzione del tornare il prima possibile. Stando alle prime indiscrezioni filtrate, Zlatan avrebbe tutta l'intenzione di fare almeno un altro anno da calciatore. Il club rossonero da parte sua ha già dato la propria disponibilità al rinnovo, lasciando aperta ogni porta: sia quella della ulteriore stagione da giocatore, sia quella da eventuale uomo dirigenza. Ma tutto sarà legato al recupero e alle sensazioni che il giocatore avrà nel corso dei prossimi mesi.

Per questo motivo il Milan e Ibra valuteranno costantemente la situazione post operatoria e discuteranno sulla tipologia dell'accordo che potrà essere sottoscritto tra le parti. Ad ogni modo lo svedese potrebbe effettuare la fase riabilitativa a Milanello senza perdere il filo diretto con squadra e allenatore. Di sicuro la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, potrebbe mettere meno fretta alla fase di recupero e, se tutto andrà per il meglio, Ibrahimovic potrebbe rivedersi in campo a gennaio 2023, ovvero alla ripresa della Serie A dopo la Coppa del Mondo. Su questo c'è da scommetterci.

