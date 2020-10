La rivelazione della Gregoraci su Schumacher: "Ecco come sta davvero"

Sulle reali condizioni fisiche di Michael Schumacher si sono espressi in tanti nel corso di, quasi, sette lunghi anni e questa volta è toccato anche ad Elisabetta Gregoraci dire la sua. La sexy showgirl ex moglie di Flavio Briatore si trova attualmente all'interno della casa del Grande Fratello Vip dove sta partecipando al reality show condotto da Alfonso Signorini. La 40enne di Soverato si è espressa così sulle condizioni dello sfortunato ex fuoriclasse di Formula Uno: "Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono", il commento sicuro di Elisabetta.

La Gregoraci ha poi continuato entrando nello specifico svelando come Schumi si trovi in Spagna, in una villa sull'isola di Maiorca attrezzata come una struttura ospedaliera: "La moglie ha allestito un ospedale in casa", la chiosa finale dell'ex modella calabrese. Non solo la Gregoraci, ovviamente, ma anche altre figure di riferimento per Schumacher come il suo agente Willi Weber e Jean Todt, suo team principal ai tempi della Ferrari, avevano mostrato tutta la loro preoccupazione: "Michael sta lottando, possiamo solo stargli vicino", le parole dell'ex dirigente francese del Cavallino.

Le parole del medico

Più di un anno fa Schumacher era stato trasferito in una struttura ospedaliera di Parigi per sottoporsi ad alcune visite specialistiche lasciando tutti con il fiato sospeso. Recentemente, invece, il professor Erich Riederer che ha parlato del dramma che sta vivendo il sette volte campione del mondo. "Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde. Respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare", queste le parole del medico che opera a Zurigo.

Hamilton ad un passo dal record di Schumi

Lewis Hamilton ha vinto 90 gran premi in Formula Uno, Michael Schumacher 91: è dunque solo questione di tempo con l'inglese che a breve supererà il fuoriclasse tedesco. Su questo tema si era già espresso il figlio di Schumi, il giovane Mick, che si era detto certo di una cosa: "Mio padre sarebbe felice di essere battuto da Lewis" . Chi ha invece fatto i complimenti ad entrambi puntando però su Schumacher è stato Fernando Alonso che ha avuto il modo di duellare per qualche anno con Schumi in F1: "Chi è più forte dei due? Ricordo Michael come un pilota difficile da battere, uno dal talento più grande. Aveva quel poco in più. Lewis è molto bravo ed è il migliore della sua generazione, però non ha vinto il mondiale con McLaren quando era compagno di Jenson. Alla Mercedes anche Nico Rosberg ha vinto il mondiale. Michael non ha mai avuto queste cose, ha vinto sempre. Per me, Michael è un passo avanti”.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?