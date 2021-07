La rivelazione: ''Come Southgate ha scelto i cinque rigoristi...''

Il ct inglese Gareth Southgate avrebbe scelto i cinque rigoristi per la finale di Euro 2020 contro l'Italia, grazie ad un algoritmo. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Pais, che cita fonti della Federcalcio inglese.

L'Inghilterra perde ancora ai rigori, confermando lo scarso feeling dei suoi calciatori con i tiri dagli undici metri. Stavolta però non è stato però tutto frutto del caso o della sfortuna, ma di strategie ben precise. Infatti secondo quanto riportato da El Pais le scelte degli inglesi sarebbero state affidate ad un algoritmo speciale. Ebbene sì Southgate, che ha mandato dal dischetto il giovane Saka, che non aveva mai calciato un rigore in carriera, avrebbe scelto i cinque rigoristi, sfruttando anni di elaborate analisi dei dati da parte degli scienziati del dipartimento più finanziato di tutte le federazioni calcistiche del mondo. Gli esperti, diretti da Mark Bullingham, hanno seguito un metodo basato su modelli matematici popolarmente conosciuti come Big Data, provenienti dal baseball. Secondo il quotidiano spagnolo, anche l'ordine dei tiratori nella finale con l'Italia (Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka) sarebbe stato suggerito dagli analisti. E nel caso in cui si fosse andati avanti nella lotteria dei rigori sarebbe toccato probabilmente al portiere Jordan Pickford.

In fondo Southgate non è nuovo a scelte di questo tipo. Due anni fa, alla domanda sull'influenza dell'intelligenza artificiale nella preparazione dei rigori, il ct inglese spiegò che i programmi di Google gli avevano aperto l'orizzonte. "Abbiamo analizzato migliaia di tiri - disse - abbiamo cambiato la nostra cultura. Storicamente la federazione inglese viene vista come un gruppo di vecchi in giacca e cravatta, scollegati dal resto della società. Ci siamo dovuti modernizzare" . Dopo tutto c'era un precedente felice: quando l'Inghilterra ha battuto la Colombia ai rigori ai Mondiali in Russia. Il giornale spagnolo evidenzia che l'esito di Wembley si sistema accanto ai grandi precedenti, agli errori di calciatori come "Maradona, Zico, Platini, Baggio, Baresi, Cristiano, Ramos, Raul o Djukic, campioni che hanno dimostrato l'inesistenza di una formula infallibile per segnare un rigore. La vera novità non è il fallimento di stelle e capitani - si legge - ma quello di giovani con poca o nessuna esperienza, selezionati tramite Google".

Almeno Southgate si è preso fin da subito tutte le responsabilità: "È colpa mia, ho deciso i rigoristi in base a ciò che avevamo studiato. A Russia 2018 e in Nations League aveva funzionato" . Sull'argomento l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna ha spiegato: "C’è una gran bella differenza fra calciare un rigore in una finale di Europeo o alla seconda giornata di campionato o in un preliminare di Europa League, solo l’allenatore può capire chi è giusto mandare sul dischetto e a volte nemmeno lui'' . Ecco forse sarebbe meglio seguire i consigli di Bonimba.

