"Roma in finale di Supercoppa": l’errore dell’Uefa scatena i tifosi

Sono stati soltanto dieci minuti ma hanno scatenato incredulità e illusione tra i tifosi della Roma: sull'account Twitter ufficiale dell'Uefa era apparso un post in cui si mettevano in vendita, con tutti i dettagli, i biglietti per la finale di Supercoppa Europea tra il Real Madrid campione d'Europa e la squadra giallorossa. Ma com'era possibile, se la finale è tra le vincitrici di Champions ed Europa League, quindi tra Real e Eintracht Francoforte? La squadra di Mourinho ha alzato al cielo la prima Conference League che, al momento, non prevede nessuna ulteriore sfida.

Il clamoroso errore

" Dal 19 luglio in vendita i biglietti per la supercoppa europea tra Real Madrid e Roma, prezzi a partire da 25 euro", è la versione tradotta del tweet in inglese. Apriti cielo: alla notifica i tifosi romanisti sono rimasti attoniti iniziando a tempestare la pagina di commenti. Un errore molto grave per il social media manager dell'Uefa che, dopo 10 minuti, ha rimosso il post ma ormai era troppo tardi, il web non perdona. " Spiace per l'Eintracht Frankfurt ma la Uefa ha deciso. Non si torna indietro ", ha twittato ironicamente un tifoso appena si è accorto della svista clamorosa. " Ovviamente è un errore, ma ormai noi romanisti in questi 10 minuti abbiamo preso 10 mila biglietti, quindi troppo tardi per tornare indietro. Dispiace ma ormai Roma Real, quel che è fatto è fatto ", twitta un altro tifoso con tanto di screenshost del post incriminato.

Come va il mercato

Gaffe dell'Uefa a parte, l'ambiente giallorosso non è certamente euforico per come sta procedendo il mercato fino a questo momento: come abbiamo visto sul Giornale.it, Mourinho non è per nulla soddisfatto di quanto fatto finora tant'é che si sarebbe lasciato andare a una confidenza ad alcuni giornalisti presenti durante la presentazione di una collezione di gioielli della figlia Matilde: " Si vede dalla faccia che sono preoccupato?". A tenere banco c'è soprattutto la vicenda legata a Zaniolo: andrà via o resterà? La pista che lo vuole alla Juve è sempre calda ma il colloquio face to face con Pellegrini dopo la fine dell'allenamento in terra spagnola alimenta le speranze che tengano il 22 a Trigoria.