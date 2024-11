Roma, svolta dei Friedkin: accelerata per il Ranieri III

Ascolta ora 00:00 00:00

Prende il sopravvento la pista italiana in mezzo alla confusione. La Roma non ha ancora ufficializzato chi sarà il sostituto di Ivan Juric. Ma tutto fa pensare che oggi possa essere il giorno giusto per l'annuncio. Un indizio può essere il rinvio a domani della ripresa degli allenamenti, che i tifosi, particolarmente infastiditi dall'atteggiamento svogliato dei giocatori, non avevano preso affatto bene. Altro indizio in serata: Claudio Ranieri con il suo agente è volato a Londra, dove, da qualche giorno, si sono sistemati i Friedkin per il casting extralarge di questi giorni restando però a debita distanza dai malumori di Roma (altra cosa poco gradita ai più). Può essere una casualità, ma sarebbe clamorosa. Il tecnico che la scorsa stagione ha salutato con la salvezza del Cagliari starebbe trattando con la società americana per traghettare la squadra in questa stagione tormentatata. Si tratterebbe della terza avventura (con la terza proprietà diversa) sulla panchina giallorossa dell'allenatore cresciuto nel quartiere di Testaccio.

Nella giornata di ieri si era sparsa la voce su un altro ex, quel Vincenzo Montella, che oltre ad aver vinto il terzo scudetto del club da giocatore (nel 2001) ha anche guidato i giallorossi da allenatore nella seconda parte della stagione 2010-11, vincendo 7 partite su 13. La Federazione turca, con cui Montella attualmente è sotto contratto, ha smentito l'ipotesi, ma l'ex Aeroplanino sarebbe pronto anche a pagare una penale pur di tornare.

Si è pensato anche a Maurizio Sarri, ma non ha mai convinto perché avrebbe avuto bisogno di tempo per far assimilare il suo credo tattico, molto rigido, alla squadra. E in questo momento la Roma ha invece bisogno di una sterzata immediata. Nomi del calibro di Max Allegri e Roberto Mancini, i più graditi dalla piazza (tolto Ranieri, che è il preferito) avrebbero invece voluto ritrovarsi in una società più strutturata. Mentre le piste straniere si sono raffreddate con la stessa velocità con cui venivano gettate nella mischia.

Così i Friedkin si sono convinti ad accelerare la trattativa per il Ranieri III.

Il tecnico ha fissato per oggi alle 18.20 il volo di rientro. In tempo per l'allenamento di domani. Si tratta del terzo indizio e forse di una prova. Serve un normalizzatore come lui, perché in società, negli ultimi mesi, sembra regnare il caos.