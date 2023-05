La Rossa spera mentre in Red Bull...

Una settimana dopo, la Formula 1 si ritrova undicimila chilometri più a ovest. Da Baku a Miami per dare un'accelerata al campionato che sembrava caduto in letargo dopo le prime tre gare. Due circuiti cittadini e anche due mondi completamente differenti che rappresentano bene la Formula 1 moderna che va alla ricerca di un pubblico nuovo che magari va in pista, nelle tribune vip, per bere champagne (in questo caso Ferrari) e fregarsene della corsa. Dopo quattro vittorie Red Bull (due di Verstappen e due di Perez) sarebbe il caso di cambiare, ma a parte la caccia alla pole dove Leclerc potrebbe bissare quella dello scorso anno, sembra difficile aspettarsi rivoluzioni anche se Vasseur ha detto: «Mi aspetto un altro passo avanti della SF-23». L' America che quest'anno trasforma lo stadio dei Dolphins in paddock, si appresta ad ospitare la prima delle sue tre gare. Un record finora detenuto dall'Italia che nell'anno della pandemia aveva portato la F1 a Imola, Monza e al Mugello.

Il guaio della Formula 1 che arriva in America, è che oggi le Red Bull (qui con una inedita livrea disegnata per l'occasione da una tifosa argentina) volano. «Il problema è che siamo a mezzo secondo dalla testa della corsa. Tutti ci aspettavamo qualcosa in più, ma non è stato un disastro», ha ammesso Sainz parlando, con fin troppa diplomazia, con gli spagnoli. Aspettando la resurrezione completa della scuderia, Miami ci racconterà se il duello in casa Red Bull è qualcosa di vero. Perez, re dei cittadini, ha la grande chance di saltare davanti a Max e giocargli uno scherzo inaspettato. Dall'altra parte Verstappen non può permettersi di cedergli altri punti. Insomma, almeno qui potrebbe esserci da divertirsi.

