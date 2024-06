Rosse? No, Azzurre rock

Francesco Bagnaia è l'imperatore del Mugello. Con una partenza perfetta, Pecco svernicia tutti gli avversari e gira alla seconda curva in testa per poi portare la sua Desmosedici in prima posizione fino al traguardo. L'alfiere della Ducati manda in estasi con la sua marcia trionfale tutto il Mugello, 156.676 spettatori nell'intero weekend, bissando l'acuto della Sprint Race di sabato pomeriggio. Dietro, secondo, un inarrestabile Enea Bastianini. La Bestia prima supera Marquez, a due giri dalla fine, poi compie una vera impresa sorpassando all'ultima curva il leader del mondiale Martin, che chiude terzo. Un'azione di forza, quella del 26enne della Ducati ufficiale, che significa molto. Un chiaro messaggio, come a dire ci sono anche io per il prossimo anno a tutto Borgo Panigale in un momento particolarmente decisivo che vede pendere la bilancia verso i rivali spagnoli Marquez e Martin. Ai piedi del podio proprio Marc e il talento del momento Pedro Acosta.

Il Mugello è così dominio rosso. O meglio azzurro, vista la livrea speciale per questo weekend, un omaggio alle Nazionali italiane dello sport. E proprio gli azzurri hanno messo a segno una doppietta sul circuito più bello del mondo con Pecco che le ha suonate a tutti. In pista e poi in versione Kiss con la chitarra sul podio. «Il valore aggiunto di questa giornata è sicuramente il pubblico. È davvero bellissimo, fantastico. Sapevamo che la partenza sarebbe stata fondamentale, mi sono concentrato sul farla nel miglior modo possibile per buttarmi e cercare di passare Martin. Poi sapevo che così avrei avuto la gara in controllo, ma finché non lo metti in pratica...», il commento di Nuvola Rossa dopo il trionfo.

Dedica speciale e secondo posto per un risorto Bastianini: «Incredibile, dopo un periodo difficile dove c'era sempre qualcosa che non andava. Ho spinto come un bastardo e sono davvero contento. Mi sono rilassato verso metà gara, poi quando Marquez mi ha superato ho capito che dovevo spingere e recuperare. Ho visto Martin vicino, e mi sono detto che sarebbe stato possibile arrivare secondo. L'ho superato e sono molto contento. Mi sono sentito bene per tutta la gara, forse mi sono adagiato un po' e me lo rimprovero. Dedico questo secondo podio alla mia cagnolina che è venuta a mancare una settimana fa, era la mia bambina». Prima del Mugello Bagnaia era a -39 da Martinator, ora a -18 e con Marc Marquez, terzo in classifica, a -35. Insomma, un modo niente male per festeggiare la Festa della Repubblica.

Tanta paura ma per fortuna niente di grave per

la caduta in Moto3 di Xabi Zurutuza, investito poi dall'incolpevole Farioli. Dopo le prime cure al Centro Medico, lo spagnolo è stato trasportato all'ospedale di Borgo San Lorenzo con diagnosi trauma alla spalle e omero.