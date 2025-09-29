Al Salone di Torino debutta un'icona: Fiat 500 ibrida prodotta a Mirafiori

Il proscenio è quello del Salone dell'Auto di Torino 2025, cornice ideale per il debutto della nuova Fiat 500 Hybrid Torino. Tra le novità più attese della rassegna, l'iconica city car si è mostrata in un allestimento speciale che celebra il legame con la sua città, con dettagli esclusivi come il badge con la Mole Antonelliana, simbolo indissolubile di Torino.

Prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, la 500 Hybrid Torino rappresenta il primo passo di una gamma che sarà svelata integralmente a novembre 2025 e la cui entry level promette un listino inferiore a 17mila euro.

La nuova edizione speciale si distingue per le tinte di lancio Yellow Gold e Ocean Green, mentre gli interni dedicati presentano sedili personalizzati con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, tessuto pied-de-poule e plancia in tinta con la carrozzeria. Un mix di tradizione e stile che rinnova il fascino senza tempo della city car.

La tecnologia è protagonista grazie al display da 10,25 pollici che porta la connettività a bordo senza cavi, mentre il motore FireFly 1.0 Hybrid 12V promette brillantezza, agilità ed efficienza nella guida urbana, confermando la vocazione della 500 come auto ideale per la città.

A raccontare al Giornale lo spirito del modello è Alessio Scutari, Managing Director Fiat e Abarth Italia: La rinascita di 500 in chiave ibrida rappresenta la democratizzazione dell'elettrificazione.

La 500 fa parte dell'italianità di tutti e oggi diventa ancora più moderna, tecnologica e piena di contenuti, sia di connettività che di sicurezza". La 500 Hybrid Torino è così un ponte tra passato e futuro: l'icona che ha fatto la storia dell'automobile italiana torna nella sua città con una veste nuova, pronta a guidare una nuova stagione della mobilità.