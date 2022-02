"San Siro è nostro". Il gesto di Castillejo gela l'Inter

Samu Castillejo è stato protagonista di un simpatico siparietto dopo la vittoria del Milan nel derby. Il centrocampista spagnolo ha infatti spento le luci blu nei corridoi di San Siro, accendendo quelle rosse.

Il Milan torna a vincere nel derby di Milano. Dopo un primo tempo in difficoltà e chiuso in svantaggio, nel secondo tempo i rossoneri firmano la rimonta in meno di quattro minuti grazie alla doppietta realizzata di Olivier Giroud. Una vittoria che dà una grandissima carica per il prosieguo della stagione, adesso è ad un solo punto dall'Inter, in attesa del recupero di Bologna. Il messaggio che arriva ai nerazzurri e alle altre squadre d'alta classifica dopo ieri è chiarissimo: il Milan sarà in lotta per lo scudetto fino alla fine.

La gioia della vittoria ha fatto scatenare gli uomini di Pioli sul terreno di gioco e successivamente negli spogliatoi. I festeggiamenti hanno avuto come protagonista inattesso lo spagnolo Samu Castillejo. Nel mercato di gennaio era stato vicinissimo a lasciare il Milan, con il secco no alla Sampdoria, arrivato dopo lo stop alla precedente trattativa col Valencia. Una scelta che ha avuto alla base anche il grande attaccamento del calciatore ai colori rossoneri. Non è un caso che al secondo gol di Giroud sia stato uno dei primi a riversarsi in campo per esultare con i compagni.

A fine partita poi nonostante non sia sceso in campo, il centrocampista rossonero è riuscito con un gesto a far impazzire i tifosi delle due diverse sponde, milanisti e interisti. Uscendo da San Siro, lo spagnolo si è avvicinato ad un interruttore all’uscita di un tunnel dello stadio ed ha cambiato la luce dominante da azzurra a rossa. "San Siro è nostro", questo è stato il commento di Samu che ha accompagnato il video pubblicato da lui stesso sui propri canali social.

Il siparietto ha immediatamente contagiato i compagni di squadra. Davide Calabria ha pubblicato il post di Castillejo tra le sue stories, Krunic e Maldini hanno commentato: Milano è rossonera. Un video che ha mandato in visibilio i tifosi del Milan scatenando i prevedibili improperi degli interisti. In fondo sono proprio questi i gesti che rendono unico al mondo il derby di Milano.