Lo schiaffo Premier alla prima di A

Anche come calendario arriviamo per ultimi. Habemus la nuova serie A, partita per partita, il rito è stato celebrato su Dazn, in attesa di sapere se la stessa piattaforma proseguirà nella sua avventura di trasmissione, tale va ancora considerata, o se dovrà cedere ad altri fette della diretta del torneo. A prima vista, nel senso vero della parola, l'avvio non è eccitante, la prima giornata non offre sfide di grande richiamo, in Premier League, dove partiranno prima di noi, al pronti via ci sarà subito Chelsea-Liverpool, in Bundesliga Bayer Leverkusen-Lipsia, nella Liga Valencia-Siviglia, cerco il pelo nel pallone perché anche nel sorteggio computerizzato del nostro calendario si ritrovano i motivi dello scarso appeal della serie A nel mercato dei diritti nazionali ed esteri. Sarà il primo campionato con la nuova regola per i portieri sui calci di rigore e con alcune correzioni sul Var, alcuni dialoghi tra i giudici, in campo e a Lissone, verranno resi pubblici, presumo dopo bonifica, due o tre giorni dopo proprio sulla piattaforma Dazn. Conoscendo le cattive abitudini nostrane qualunque parola, sospiro e pausa, verrà interpretata a gusto e fine di interesse personale. Quattro soste in tutto dal 19 di agosto fino al 26 maggio e ritorna il turno natalizio, spacciato per Boxing Day (prevedo la traduzione ambigua con il giorno dei pacchi). Per partire, i campioni d'Italia onorano il proprio titolo fuori casa e rendono omaggio al neopromosso Frosinone e alla terza giornata ecco l'incontro tra la prima e la seconda della classifica recente, al Maradona Napoli-Lazio, Garcia-Sarri con annessi vari. Il turno successivo, settembre 17, roba buona con il derby di Milano e Juventus-Lazio alla vigilia dell'apertura dei giorni Uefa di champions league e delle altre due coppe, dunque scontati gli anticipi al venerdì o sabato. Derby di Torino l'8 di ottobre, per quello romano si dovrà attendere il 12 di novembre, vigilia di fine anno, giorno 30 di dicembre, con Juventus-Roma. Il 4 e 5 gennaio nuovo format a quattro squadre per la supercoppa giocata a Gedda mentre tra gennaio e febbraio si discuterà la coppa d'Africa che costringerà traslochi numerosi e lamentele degli allenatori. Tabellone pieno con i soliti pronostici di repertorio e le consuete repliche: «Una partita vale l'altra» nonostante l'asimmetria tra andata e ritorno inaugurata nella scorsa stagione (e un calendario equilibrato per favorire gli impegni europei). Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani (D'Azeglio Massimo non Gravina Gabriele), nel senso del calcio mercato apertissimo che potrà cambiare gli organici e, di conseguenza, pareri e previsioni. Ultimo anno con distribuzione varia delle teletrasmissioni, il 14 luglio conosceremo il nostro futuro di tifosi e quello dei nostri parenti sudditi per le stagioni dal 2024 a seguire, l'asta è incertissima. Ultimo avviso per gli allenatori: non saranno ammesse proteste, plateali singole e di gruppo, rivolte contro gli arbitri. Qualsiasi riferimento ad allenatori portoghesi è puramente voluto.