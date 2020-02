Schiavone: ''La malattia di mia madre mi ha dato la forza per combattere''

''Ho avuto la fortuna sfortuna che mia madre si ammalasse prima di me, mi ha aiutato ad affrontare la malattia con coraggio'' ha svelato Francesca Schiavone dopo la rivelazione di aver battuto il tumore.

Una leonessa in campo e nella vita. Francesca Schiavone, la regina del Roland Garros 2010, ha raccontato altri particolari legati alla sua malattia durante il convegno Stare insieme fa bene, organizzato da Casa Amica, associazione che si occupa dell'accoglienza e solidarietà di persone malate. L'ex tennista per la prima volta in pubblico dopo aver confessato ai social la battagia vinta contro il linfoma di Hodgkin, esordisce così: ''I sintomi sono la prima cosa che percepisci: una grandissima stanchezza e un mal di pancia continuo. Ti chiedi: cosa sta succedendo? La prevenzione è fondamentale, ma la malattia ti porta a contatto con te stesso. Entri in uno stato improvviso, nessuno ti avvisa. Sono molto importanti le persone che ti stanno accanto nelle cure: medici, infermieri, psicologo, famiglia, perché l’unione fa la forza". Ovviamente la malattia ha cambiato totalmente la sua vita, ora fatta di sacrifici e rinunce: ''Dopo le cure devi fare delle scelte: io adesso non posso giocare a tennis, non posso correre. Per me sono sacrifici. Ma a quel punto inizia qualcosa di nuovo, di altro''.

Dopo Natale la tennista aveva tentato di allenarsi in palestra, ma l'eccessiva fatica l'aveva indotta a desistere. Adesso per hobby, e non solo, ha deciso di scrivere un libro sull’esperienza che sta vivendo in prima persona. Non manca di svelare un dettaglio molto intimo, la malattia di mamma Luiscita, che testimonia ancora di più la tragicità di questi ultimi mesi, vissuti dalla campionessa azzurra: ''Ho avuto la fortuna/sfortuna che si ammalasse mamma prima di me. Papà è impazzito: la moglie, poi la figlia. Ma a me la malattia di mamma ha insegnato tanto. Attraverso di lei mi sono resa conto di quanto importante fosse la mia presenza e, quando è toccato a me, la sua per me. Siamo interconnesse. Mi ha aiutato ad affrontare la malattia con coraggio. A volte ti senti a terra, stramazzata. Ma poi la forza di rialzarti la trovi e dici: okay, oggi ricomincio''. La Leonessa è tornata.

