Il derby "nascosto": cosa ha detto Tonali a Dumfries...

Il Milan ha vinto inaspettatamente il derby ribaltando l'Inter con un uno-due letale griffato Oliver Giroud. Dopo 74' minuti di controllo del match i nerazzurri sono stati beffati dai cugini rossoneri rimasti attaccati alla partita grazie agli errori dei giocatori dell'Inter e ad alcune prodezze di Mike Maignan. Fino al minuto 74', infatti, erano ben pochi i rossoneri a salvarsi dall'insufficienza e oltre al bravo portiere francese un altro che si era ben distinto tra le fila del Diavolo è stato Sandro Tonali divenuto uno dei nuovi idoli della tifoseria rossonera, un Gattuso 2.0. Gli scontri fisici e verbali sono stati tantissimi durante una delle Stracittadine più infuocate degli ultimi tempi.

Tonali on fire

Il 21enne centrocampista del Milan dopo aver faticato nella passata stagione sta risultando invece assoluto protagonista in questa annata a suon di prestazioni convicenti. La sua grinta e la sua cattiveria agonistica lo stanno premiando e ora l'ex Brescia è anche diventato il difensore dei suoi compagni di squadra. In una scena ripresa dalle telecamere di Dazn, infatti, si vede Denzel Dumfries intento ad aiutare a rialzarsi, in maniera energica, Theo Hernandez a terra dopo uno scontro di gioco. Ma ecco in quel momento intervenire Sandro Tonali: "Che c. vuoi? E' un mio compagno, vattene", ripetuto più volte e poi "Ci vediamo sotto".

Nelle immagini si vede poi Dumfries defilarsi e il tutto finisce fortunatamente senza che i due vengano alle mani. In campo i giocatori se le sono suonate di santa ragione con l'arbitro Marco Guida che ha però estratto pochi cartellni gialli ammonenendo quattro giocatori rossoneri e due nerazzurri, più il rosso a Theo Hernandez per il fallo da dietro sullo stesso Dumfries al minuto 95'. Di certo quello andato appena in archivio è stato uno dei derby più teso dopo quello di Coppa Italia quando Ibrahimovic provocò Lukaku che rispose per le rime allo svedese.