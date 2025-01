Scoperto dall'algoritmo Sisal. Okoye indagato per truffa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giallo del «cartellino giallo». Maduka Okoye, 26 anni, professione portiere dell'Udinese, dovrà «parare» due tiri velenosi. L'accusa è di aver «scommesso sulla sua ammonizione». L'avvocato precisa: «Il mio cliente è sereno, al momento opportuno forniremo tutti i chiarimenti del caso. La questione è piuttosto delicata». Intanto Okoye vive un momento «no». A inizio stagione era l'estremo difensore titolare dei friulani; poi, causa infortunio (e qualche papera), il posto gliel'ha soffiato Razvan Sava. E ora le tegole che gli sono cadute addosso rischiano di frantumargli la carriera.

Due le inchieste aperte a suo carico: una penale della Procura di Udine e una sportiva della Procura Figc. Si lavora su un'ipotesi di truffa per un presunto «flusso di scommesse anomale» durante la partita Lazio-Udinese dello scorso 11 marzo (vinta dai friulani 2 a 1). Tutto nasce da una «segnalazione della Sisal» circa una «serie sospetta di puntate» che ruotano attorno al cartellino giallo ricevuto dal calciatore nella partita che gli inquirenti stanno passando ai raggi X. Secondo il Messaggero Veneto, oltre ad Okoye, sarebbe indagato per truffa anche «un imprenditore 40enne titolare di una pizzeria a Udine». Per gli investigatori l'episodio chiave è il seguente: l'ammonizione di Okoye al 19esimo del secondo tempo per perdita tempo. Solo il comportamento «normale» di un portiere di una squadra in vantaggio fuori casa? C'è però un dettaglio che non quadra. Secondo l'algoritmo di Sisal, su quel cartellino giallo erano arrivate «troppe puntate». Così sono scattati gli approfondimenti. Che avrebbero già ricostruito «i rapporti tra Okoye e l'imprenditore» grazie a «perquisizioni e verifiche sui cellulari». Obiettivo: la «ricerca delle prove di un eventuale accordo e di una possibile rete di contatti».

In ambito penale i tempi saranno biblici. Sul fronte sportivo invece Okoye rischia subito una squalifica non inferiore ai 4 anni. Il portiere è indisponibile per una lesione al polso. Ma, al momento, questo sembra il male minore.