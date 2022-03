"Come se avessi un ago dentro". La verità sul disturbo misterioso di Nadal

Brutte notizie per Rafa Nadal: il campione spagnolo, dopo la sconfitta nella finale di Indian Wells contro lo statunitense Taylor Fritz, deve fermarsi per una lesione alla costola, emersa dopo gli accertamenti ai quali si è sottoposto oggi a Barcellona.

I tempi di recupero stimati si aggirano introno alle 4-6 settimane secondo il dottor Angel Ruiz-Cotorro che segue il mancino di Manacor. Lo stesso Nadal ha poi confermato sui social la lesione alla costola: "Ho una incrinatura da stress ad una costola e non me l'aspettavo. Sono dispiaciuto e triste, dopo un ottimo inizio di stagione avevo buone sensazioni in vista di una parte molto importante dell'anno che sta per arrivare. Però sono sempre stato pronto a lottare, devo avere pazienza e lavorare duramente per recuperare".

La ricostruzione

Nella finale di domenica dopo aver perso il primo set, Nadal che aveva già accusato un problema al petto nella combattutissima semifinale contro il connazionale Alcaraz ha chiesto l'intervento del medico ed è perfino uscito dal campo per capire l'entità del problema. I dolori al petto stavano condizionando la sua prestazione, fastidi proseguiti, una volta ripresa la partita, chiusa da Fritz in due set con la vittoria del tie break.

Nella conferenza post-partita, Nadal ha spiegato il tipo di dolore accusato: "Tutto quello che posso dire è che per me è difficile respirare. Non so di cosa si tratta, ma quando provo a respirare è doloroso, e molto scomodo". Poi ha aggiunto: "Non so se sia qualcosa alle costole, non si è capito ancora. Quando respiro e mi muovo è come se avessi un ago dentro, per tutto il tempo. Mi fa venire anche capogiri perché è doloroso, e mi limita molto. Non si tratta solo del dolore, non mi sento bene perché influisce sulla respirazione".

Una brutta tegola per il campione spagnolo, che stava vivendo un momento d'oro in questa prima parte della stagione grazie ad un ruolino di marcia incredibile: prima della sconfitta con Fritz, aveva vinto tutte le prime 20 partite giocate nel 2022. Adesso, questo stop significa di sicuro saltare i primi due appuntamenti sulla terra rossa, da sempre feudo di Rafa: il Masters 1000 di Monte Carlo, al via dal prossimo 11 aprile e il successivo torneo di Barcellona che parte la settimana dopo.

In forte dubbio anche la partecipazione al Masters 1000 di Madrid, in partenza dal primo maggio. Plausibile che il ritorno di Rafa avvenga quindi agli Internazionali d’Italia al via dal prossimo 8 maggio. Ultimo appuntamento di spessore prima del Roland Garros, al via dal 22 maggio. La rincorsa al Roland Garros, almeno sulla carta, inizia nella maniera più complicata possibile. Ma si sa a Parigi, nulla è impossibile quando si parla di Nadal.

