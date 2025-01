Se il computer dice che il genoano Thorsby ha sbagliato il gol più facile della storia del calcio

Ascolta ora 00:00 00:00

Mangiarsi un gol fatto è una delle espressioni più conosciute e abusate nel mondo del calcio. Qual è il margine d'errore tra una rete realizzata e una mancata? «Questo lo segnavo anch'io» era una delle rubriche più divertenti di Mai dire gol, immortale programma tv della Gialappa's Band che premiava i non marcatori, cioè i giocatori che sbagliavano il maggior numero di gol. Il meccanismo di assegnazione del non-gol era semplice; qualsiasi grossa occasione mancata era calcolata come una rete, appunto, e anche attaccanti superlativi come Batistuta finivano spesso dietro la lavagna.

Tuttavia la Gialappa's negli anni Novanta non aveva gli Expected Goals (XG), una delle statistiche di riferimento in epoca recente. Questo strumento, un complicato modello matematico, calcola la grandezza di un'occasione da gol: più si avvicina all'1 e più la chance per un giocatore è grande. Un tiro da lontano è una cosa, un calcio di rigore un'altra. Ecco, nell'ultimo turno di campionato il norvegese Morten Thorsby del Genoa ha stabilito un record da quando vengono calcolati gli Expected Goals: contro il Lecce infatti è riuscito a prendere la traversa a porta vuota in pratica da un metro. La più classica delle situazioni in cui è più difficile sbagliare che metterla dentro. E va bene che il genoano stava parzialmente scivolando al momento di impattare la palla, ma quell'azione stando alle statistiche valeva un clamoroso 0,98 XG. Il più clamoroso gol mangiato nella storia, insomma. Basti pensare che un rigore come XG oscilla tra lo 0,60 e lo 0,79.

Thorsby ha battuto di un centesimo di punto un altro gol sbagliato da antologia, registrato da Mattia Destro del Bologna in una partita contro la Spal del lontano 3 marzo 2018. L'attaccante rossoblù all'epoca era riuscito a spedire alto, nemmeno sulla traversa, un cross dalla sinistra che l'aveva messo in condizione di colpire la palla a porta vuota da circa un metro. Invece, disastro: una specie di svirgolata con il calcagno e occasione sfumata per un bel 0,97 XG di gol sbagliato.

Ancora più grave se pensiamo che Destro era un attaccante e non un medianone come Thorsby, il cui record adesso risulterà davvero difficile da battere, statistiche alla mano. Perché nel mondo matematico ideale degli Expected Goals 98 volte su 100 quello sarebbe stato lo 0-1 per il Genoa e invece la partita è finita 0-0.