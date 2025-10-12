Se il mercato è... da non credere. Ma il Milan rischia di perdere Maignan

Tra suggestioni e realtà. Il mese di ottobre in chiave calciomercato è caratterizzato dai rinnovi di contratto, anche se ogni tanto fanno capolino voci roboanti spesso però prive di fondamento.

È il caso del possibile ritorno in Italia di Sandro Tonali. Vero che il centrocampista della nazionale ha ammiccato a un rientro in Serie A in futuro, ma era un discorso relativo non all'immediato. Con buona pace dei tifosi di Juve e Milan che già sognavano Sandrino nei loro centrocampi.

Oggi guadagna 10 milioni a stagione (bonus inclusi), cifra inavvicinabile per i nostri club. Senza dimenticare che il Newcastle lo valuta 80-90 milioni. Tradotto: se Tonali andrà via dai Magpies, andrà in un top club straniero. Una parabola simile a quella vissuta da Donnarumma che dopo l'addio al Paris è volato al Manchester City. La Premier League può rappresentare pure la destinazione futura di Maignan. Non c'è accordo al momento tra il portiere francese e il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Magic Mike è rimasto deluso dal comportamento di Furlani e Moncada che lo scorso dicembre gli avevano promesso il prolungamento fino al 2028 con opzione per il 2029 e relativo aumento di stipendio a 5 milioni a stagione più bonus. Peccato che nei mesi successivi si siano rimangiati la parola e così la saracinesca transalpina ha deciso di dire addio al Diavolo. Al momento, però, non trovano riscontro le voci sull'interesse della Juve, che tra i pali si fida di Di Gregorio e punta a fare un colpo a centrocampo (piace il gioiellino classe 2007 Bouaddi del Lille), puntellando la corsia degli esterni difensivi (interessa Norton-Cuffy del Genoa). Nel frattempo dalle parti della Continassa lavorano alla blindatura di Yildiz fino al 2030 con aumento dell'ingaggio a 5 milioni a stagione. Basteranno per strappare il sì definitivo del turco? Vedremo, anche se in casa bianconera sembrano moderatamente fiduciosi. Restando in tema di rinnovi: il Napoli è pronto a blindare Anguissa e Rrahmani fino al 2028 con opzione per il 2029. Avanti insieme. Stessi programmi in casa Inter, dove Marotta e Ausilio pianificano i prolungamenti di Dimarco, Frattesi e Carlos Augusto. Rinnovi ma non solo: i nerazzurri vogliono ringiovanire la retroguardia.

Nel mirino Ordonez (Bruges), Muharemovic (Sassuolo) e Solet (Udinese) per il dopo Acerbi (in scadenza a giugno e prossimo ai 38 anni). Infine entrambe le milanesi hanno messo gli occhi per la prossima stagione sul portiere Caprile del Cagliari.

Possibile Derby estivo di mercato all'orizzonte