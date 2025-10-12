Abbonati
In evidenza
Calcio

Se il mercato è... da non credere. Ma il Milan rischia di perdere Maignan

Nel caso, il francese via solo per la Premier. La Juve vuol blindare Yildiz, l'Inter ringiovanire dietro

Se il mercato è... da non credere. Ma il Milan rischia di perdere Maignan
00:00 00:00

Tra suggestioni e realtà. Il mese di ottobre in chiave calciomercato è caratterizzato dai rinnovi di contratto, anche se ogni tanto fanno capolino voci roboanti spesso però prive di fondamento.

È il caso del possibile ritorno in Italia di Sandro Tonali. Vero che il centrocampista della nazionale ha ammiccato a un rientro in Serie A in futuro, ma era un discorso relativo non all'immediato. Con buona pace dei tifosi di Juve e Milan che già sognavano Sandrino nei loro centrocampi.

Oggi guadagna 10 milioni a stagione (bonus inclusi), cifra inavvicinabile per i nostri club. Senza dimenticare che il Newcastle lo valuta 80-90 milioni. Tradotto: se Tonali andrà via dai Magpies, andrà in un top club straniero. Una parabola simile a quella vissuta da Donnarumma che dopo l'addio al Paris è volato al Manchester City. La Premier League può rappresentare pure la destinazione futura di Maignan. Non c'è accordo al momento tra il portiere francese e il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Magic Mike è rimasto deluso dal comportamento di Furlani e Moncada che lo scorso dicembre gli avevano promesso il prolungamento fino al 2028 con opzione per il 2029 e relativo aumento di stipendio a 5 milioni a stagione più bonus. Peccato che nei mesi successivi si siano rimangiati la parola e così la saracinesca transalpina ha deciso di dire addio al Diavolo. Al momento, però, non trovano riscontro le voci sull'interesse della Juve, che tra i pali si fida di Di Gregorio e punta a fare un colpo a centrocampo (piace il gioiellino classe 2007 Bouaddi del Lille), puntellando la corsia degli esterni difensivi (interessa Norton-Cuffy del Genoa). Nel frattempo dalle parti della Continassa lavorano alla blindatura di Yildiz fino al 2030 con aumento dell'ingaggio a 5 milioni a stagione. Basteranno per strappare il sì definitivo del turco? Vedremo, anche se in casa bianconera sembrano moderatamente fiduciosi. Restando in tema di rinnovi: il Napoli è pronto a blindare Anguissa e Rrahmani fino al 2028 con opzione per il 2029. Avanti insieme. Stessi programmi in casa Inter, dove Marotta e Ausilio pianificano i prolungamenti di Dimarco, Frattesi e Carlos Augusto. Rinnovi ma non solo: i nerazzurri vogliono ringiovanire la retroguardia.

Nel mirino Ordonez (Bruges), Muharemovic (Sassuolo) e Solet (Udinese) per il dopo Acerbi (in scadenza a giugno e prossimo ai 38 anni). Infine entrambe le milanesi hanno messo gli occhi per la prossima stagione sul portiere Caprile del Cagliari.

Possibile Derby estivo di mercato all'orizzonte

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica