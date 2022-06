"Sei un c...". Donnarumma e la lite col tifoso del Milan

I tifosi del Milan, o almeno la maggior parte di loro, non perdonerà mai a Gigio Donnarumma il suo addio al club che l'ha fatto conoscere al grande calcio. Sono stati 11 mesi duri per il 23enne di Castellammare di Stabia che è stato di fatto cancellato da Mike Maignan e che ha sofferto e non poco la concorrenza di Keylor Navas al Psg. Anche in nazionale ci sono state più dolori che gioie visto che gli azzurri non si sono qualificati a Qatar 2022 con Donnarumma che fu anche criticato per il suo tentativo di parata non impeccabile sul tiro dalla distanza di Trajkovski contro la Macedonia del Nord che sancì la dipartita dell'Italia. Il classe '99 nell'ultimo anno è stato spesso bersaglio sui social e non solo da parte dei tifosi del Milan e anche nel post della sfida contro l'Inghilterra, Gigio si è dovuto misurare a muso duro con supporter del Diavolo.

La ricostruzione

Al termine di Inghilterra-Italia, la nazionale italiana si è spostata dal Molineux di Wolverhampton all'hotel dove ha passato la notte. Prima di recarsi in albergo, però, il malcapitato Donnarumma è stato investito dagli insulti di un "tifoso" che si era confuso tra la folla che chiedeva invece selfie e autografi. Mentre il portiere del Psg raggiungeva il pullman, facendo finta di niente, ecco che gli insulti si fanno più insistenti con Gigio che decide di tornare indietro per rispondere a questo supporter troppo caldo intimandogli di farla finita usando a sua volta un epiteto offensivo: "Sei un c..."

Fortunatamente la discussione è durata qualche secondo con l'ex Milan che si è poi soffermato ancora con gli altri tifosi. Al termine di tutto, però, Donnarumma è tornato sul pullman scuro in volto con lo staff della nazionale che ha cercato in tutti i modi di rincuorarlo per lo spiacevole accaduto. Il 23enne ha minimizzato definendo quanto avvenuto una sciocchezza, resta però il fatto che questo tifoso arrabbiato ha fatto breccia nell'orgoglio di un ragazzo che ha deciso di lasciare il Milan la scorsa estate risultando così impopolare a molti supporter rossoneri.