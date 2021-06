Parte il massacro di insulti su Sensi. Scoppia l'ira della fidanzata

La "maledizione" attorno a Stefano Sensi continua. Il centrocampista dell'Inter negli ultimi due anni è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni che non gli hanno mai permesso di esprimersi con continuità. Nonostante questo il 25enne ex Sassuolo era stato convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per gli Europei che inizieranno venerdì 11 giugno con la partita d'esordio Italia-Turchia. Peccato che ancora una volta Sensi sia stato vittima di un infortunio che ha costretto il ct a convocare al suo posto Matteo Pessina dell'Atalanta.

Ironia social

Sensi non sta vivendo di certo un buon momento a livello umorale e a rendere ancora più nere le sue giornate ci hanno pensato i social network dove alcuni utenti hanno usato l'ironia per commentare il suo ennesimo problema fisico: "Pato era fatto d'acciaio in confronto a Sensi", e ancora: "L'unica spiegazione che riesco a darmi sull'ennesimo infortunio di #Sensi è che un gruppo di piccoli alieni provenienti da un luna park galattico stia giocando una partita di calcio contro Maradona e gli abbiano rubato il talento", solo per citarne alcuni.

Indignazione

C'è chi però non ha usato l'ironia per commentare l'infortunio di Sensi ma ben altri toni: "Mi collego dopo due giorni e scopro che sensi salta gli europei per infortunio. Solo una certa tifoseria poteva esaltare un rottame del genere" e ancora: "Che Sensi sia stato raccomandato da #Oriali per la convocazione non ci ha pensato nessuno?" e molti altri ancora più pesanti.

Questi commenti hanno scatenato l'ira della fidanzata di Sensi, Giulia Amodio che si è sfogata sui social attaccando chi ha preso di mira il suo fidanzato: "Quanta gente maleducata, cattiva e ignorante. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato, non per altro ma per rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi".

Ora toccherà capire cosa vorrà fare l'Inter con il classe '95 con Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro, che potrebbe anche decidere di puntare su di lui per il futuro. L'ex Cesena ha dimostrato di avere qualità tecniche indiscutibili ma dovrà riuscire a trovare anche una continuità a livello fisico per non essere etichettato, ingiustamente, come un calciatore talentuoso ma dai muscoli di cristallo.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?