Serie A 2022-2023: ecco il calendario completo

La Serie A 2022-2023 ha finalmente tolto i veli: inizio il 13 agosto 2022, conclusione il 4 giugno 2023 per via della lunga pausa per i mondiali in Qatar. Come l'anno scorso sarà asimmetrico: l’ordine delle gare di ritorno, cioè, non sarà parallelo a quelle del girone d’andata. Già ad agosto, a mercato ancora aperto, sono previste 4 giornate di campionato. In caso di vittoria dello spareggio.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2022-2023



Prima giornata



Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli





Seconda giornata



Atalanta-Milan

Bologna-Hellas Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana



Terza giornata



Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

Quarta giornata



Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Hellas Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina



Quinta giornata



Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Hellas Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma



Sesta giornata



Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Hellas Verona

Lecce.Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo Udinese



Settima giornata



Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Hellas

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter



Ottava giornata



Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Hellas Verona-Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana



Nona giornata



Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Hellas Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta



Decima giornata



Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Hellas Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus



Undicesima giornata



Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonee-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Hellas Verona

Udinese-Torino



Dodicesima giornata



Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Hellas Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan



Tredicesima giornata



Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Hellas

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce



Quattordicesima giornata



Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Hellas-Juventus

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udinese

Torino-Sampdoria



Quindicesima giornata



Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Hellas Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce



Sedicesima giornata



Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Hellas Verona

Udinese-Empoli



Diciassettesima giornata



Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo-

HellasVerona-Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milanb-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

Diciottesima giornata



Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Hellas Verona

Lecce-Milan

Napoli-Juventus

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna



Diciannovesima giornata



Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Hellas Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

Ventesima giornata



Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Hellas Verona



Ventunesima giornata



Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Hellas Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese



Ventiduesima giornata



Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Hellas Verona-Salernitana

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo



Ventitreesima giornata



Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese



Ventiquattresima giornata



Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Hellas Verona-Fiorentina

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia



Venticinquesima giornata



Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Cremonese

Spezia-Hellas Verona

Torino Bologna

Ventiseiesima giornata



Bologna-Lazio

Cemonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Hellas Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter



Ventisettesima giornata



Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Monza-Cremonese

Salernitana-Bologna

Sampdoria-Hellas Verona

Sassuolo-Spezia

Torino-Napoli

Udinese-Milan



Ventottesima giornata

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Epoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus- Hellas Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

Ventinovesima giornata



Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Hellas Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Udinese-Monza



Trentesima giornata



Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Hellas Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana



Trentunesima giornata



Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Hellas Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese



Trentaduesima giornata



Bologna-Juventus

Cremonese-Hellas Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta



Trentatreesima giornata



Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Hellas Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli



Trentaquattresima giornata



Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Hellas Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria



Trentacinquesima giornata



Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Hellas Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

Trentaseiesima giornata



Atalanta-Hellas Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio



Trentasettesima giornata



Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Hellas Verona-Empoli

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino



Trentottesima giornata



Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Hellas

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus