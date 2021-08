Serie A al countdown. Dalla Juve all'Inter le big sono incomplete

A 5 giorni dal kick-off della Serie A molti allenatori aspettano ancora i rinforzi richiesti per completare le rispettive squadre. Ecco perché la settimana post Ferragosto si preannuncia cruciale. Max Allegri attende il tanto agognato Manuel Locatelli per puntellare la mediana: Juventus e Sassuolo hanno l'accordo da venerdì scorso per il prestito con obbligo di riscatto. Operazione da 35 milioni di euro, tuttavia manca ancora l'intesa sulle modalità di pagamento e soprattutto sulle condizioni per far scattare l'obbligo. I bianconeri vorrebbero legarlo all'ingresso in Champions League, mentre gli emiliani vorrebbero fosse più agevole (al primo punto ottenuto dalla Juve nel girone di ritorno). Oltre al Loca Cherubini non molla la presa per Pjanic, desideroso di tornare a Torino. Affare fattibile grazie al decurtamento dello stipendio (il regista è pronto a tagliarselo del 20%) e soltanto in prestito dal Barcellona, possibilmente biennale per usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Il tutto congiunto alla partenza di Ramsey, il cui ingaggio ha un peso simile a quello del bosniaco sul monte salariale.

Ore decisive pure in casa Milan per lo sbarco in rossonero di Alessandro Florenzi. L'esterno ha già detto sì a Maldini da una settimana e oggi il Diavolo conta di incassare il via libera della Roma al prestito con diritto di riscatto (4 milioni). Dopodiché la dirigenza milanista cercherà di regalare a Pioli altri 3 rinforzi: un centrocampista (vicino Adli dal Bordeaux), un trequartista (piace Vlasic del CSKA Mosca) e una punta giovane da far crescere all'ombra del duo Ibra-Giroud. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter continua la caccia al nuovo attaccante. Fari sempre puntati su Duvan Zapata (l'Atalanta per ora fa muro e spara alto: 40 milioni) e Joaquín Correa (la Lazio ha aperto alla cessione, ma vuole almeno 35 milioni), entrambi estremamente graditi a Inzaghi. Il primo sarebbe il perfetto alter ego di Lukaku, mentre El Tucu è un pupillo del tecnico che lo volle alla Lazio e inoltre fa già coppia nella nazionale argentina con Lautaro Martinez. Il che ne favorirebbe l'inserimento nei meccanismi nerazzurri. A proposito del Diez: appuntamento domani pomeriggio tra il suo agente (Alejandro Camano) e il management interista per discutere il rinnovo del contratto. La punta vuole uno stipendio da big: 7-7,5 milioni netti a stagione, mentre Marotta è pronto a offrire il prolungamento con ingaggio da 6 milioni annui.

Lavori in corso, con il Tottenham spettatore interessato in caso di rottura. Paratici, infatti, è a caccia dell'erede di Harry Kane e sta corteggiando anche Vlahovic (Fiorentina). Più semplice soffiare il serbo alla Viola che strappare El Toro all'Inter. La Roma - in attesa di ufficializzare Abraham dal Chelsea (5 milioni di prestito con obbligo di riscatto a 35 più 5 di bonus) - lavora per regalare a Mourinho anche un nuovo centrocampista (idea Zakaria).