Serie A e Coppa Italia, ecco il calendario: 127 partite in 50 giorni

La giornata di ieri ha sancito la ripresa del calcio in Italia con Serie A e Coppa Italia che torneranno a disputarsi nel mese di giugno. La notizia era ormai nell'aria da tempo ma il Governo, nella figura di Vincenzo Spadafora, e le istituzioni calcistiche hanno trovato l'accordo per la ripresa il 13-14 giugno quando si disputeranno le due semifinali di Coppa Italia con la finale che si disputerà subito mercoledì 17 giugno.

Le due gare si giocheranno rispettivamente a Napoli, con gli azzurri di Gennaro Gattuso che dovranno difendere l'1-0 maturato nella sfida d'andata contro l'Inter di Antonio Conte (con ogni probabilità il 14 giugno), e a Torino dove la Juventus di Maurizio Sarri ripartirà dall'1-1 maturato a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli (la sfida dovrebbe disputarsi il 14 giugno allo Stadium).

Inter stizzita, Milan e Juventus dubbiosi

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'Inter sarebbe contraria a giocare la Coppa Italia nel giro di tre giorni anche perché i nerazzurri hanno anche una sfida di campionato, quella di casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, da dover recuperare. Il club meneghino starebbe addirittura pensando di mandare la Primavera a Napoli, quasi in segno di protesta, dato che l'Inter è preoccupata nel dover giocare tre partite ravvicinate di vitale importanza per le ambizioni nerazzurre. Anche Juventus e Milan hanno espresso perplessità in merito: decidere una coppa nazionale dopo soli tre giorni dalla disputa delle semifinali e dopo mesi di inattività sarebbe ingiusto secondo rossoneri e bianconeri che si sono dunque accodati al pensiero dell'Inter.

Il calendario di Serie A

Oggi ci sarà l'assemblea di Lega in cui verrà sancito il calendario definitivo con la Serie A che si concluderà domenica 2 agosto. 124 partite distribuite in 43 giorni tra il 20 giugno e il 2 agosto (otto fine settimana e ben cinque turni infrasettimanali). Ecco il possibile e molto probabile calendario che sarà deciso nelle prossime ore partendo dai quattro recuperi di campionato con l'Inter che giocherebbe dunque due/tre partite nel caso di otto giorni (se dovesse qualificarsi alla finale di Coppa Italia)



Sabato 20-domenica 21 giugno: recuperi 25esima giornata

TORINO-PARMA

VERONA-CAGLIARI

ATALANTA-SASSUOLO

INTER-SAMPDORIA

Martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27esima giornata

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28esima giornata

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNASASS

UOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29esima giornata

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE

SPAL-MILAN

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30esima giornata

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN

NAPOLI-ROMA

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31esima giornata

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

LECCE-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

ROMA-PARMA

SPAL-UDINESE

TORINO-BRESCIA

VERONA-INTER

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32esima giornata

BRESCIA-ROMA

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

GENOA-SPAL

INTER-TORINO

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-SASSUOLO

NAPOLI-MILAN

PARMA-BOLOGNA

UDINESE-SAMPDORIA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33esima giornata

ATALANTA-BRESCIA

BOLOGNA-NAPOLI

LECCE-FIORENTINA

MILAN-PARMA

ROMA-VERONA

SAMPDORIA-CAGLIARI

SASSUOLO-JUVENTUS

SPAL-INTER

TORINO-GENOA

UDINESE-LAZIO

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34esima giornata

BRESCIA-SPAL

CAGLIARI-SASSUOLO

FIORENTINA-TORINO

GENOA-LECCE

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-BOLOGNA

NAPOLI-UDINESE

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-INTER

VERONA-ATALANTA

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35esima giornata

ATALANTA-BOLOGNA

INTER-FIORENTINA

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BRESCIA

PARMA-NAPOLI

SAMPDORIA-GENOA

SASSUOLO-MILAN

SPAL-ROMA

TORINO-VERONA

UDINESE-JUVENTUS

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36esima giornata

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37esima giornata

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38esima giornata

ATALANTA-INTER

BOLOGNA TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA

Champions ed Europa League

In tutto questo ci saranno anche da inserire le coppe europee che si giocheranno dopo il 2 agosto ma che dovranno terminare entro e non oltre la fine di agosto. La Juventus dovrà ancora disputare il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione, partendo dall'1-0 in favore dei francesi, il Napoli dovrà giocare il ritorno contro il Barcellona, all'andata al San Paolo finì 1-1, mentre l'Atalanta si è già qualificata ai quarti di finale. Per quanto concerne l'Europa League, invece, Inter e Roma dovranno ancora giocare l'andata degli ottavi rispettivamente contro Getafe e Siviglia.

