Serie A, ecco l'ipotesi per la ripresa: le date per tornare in campo

La Serie A è ancora sospesa nel limbo e non si sa se e quando ripartirà. Una sola cosa è certa: se si tornerà a giocare lo si farà a porte chiuse, senza pubblico. Sul tavolo della Lega e della Figc ci sono diverse ipotesi con il numero uno Gabriele Gravina che nella serata di ieri ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato: "Fino a quando avrò la possibilità, conserverò la speranza di far ripartire i campionati. Farò qualsiasi tentativo per arrivare a questa definizione. Sono consapevole che è prematuro pensare a una data, ma dobbiamo pensare positivo. Proveremo a fare il massimo per giocare anche a costo di chiedere il supporto di Uefa e Fifa, di andare oltre il 30 giugno quindi sfruttando anche luglio e agosto".

I possibili scenari

Il mese di aprile, se tutto andrà per il meglio, sarà utilizzato come una sorta di nuova preparazione per le squadre con la Serie A che dovrebbe riprendere il via tra il weekend del 2 e quello del 16 maggio. Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, il campionato potrebbe anche riprendere più tardi, il 3 giugno per terminare poi il 12 luglio, giocando così 12 turni di campionato nel giro di 39 giorni, con turni infrasettimanali. Resterebbero poi da sistemare le quattro partite della 25esima giornata, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo, che potrebbero essere collocate a fine maggio prima che riparta in teoria il torneo. Da capire in tutto questo come e se saranno inserite Coppa Italia, Euro

Il calendario ipotetico



27esima GIORNATA 3-4 GIUGNO

Genoa - Parma

Verona - Napoli

Bologna - Juventus

Spal - Cagliari

Torino - Udinese

Lecce - Milan

Fiorentina - Brescia

Atalanta - Lazio

Inter - Sassuolo

Roma - Sampdoria

28A GIORNATA 6-7 GIUGNO

Lazio - Fiorentina

Brescia - Genoa

Sampdoria - Bologna

Juventus - Lecce

Sassuolo - Verona

Udinese - Atalanta

Napoli - Spal

Cagliari - Torino

Milan - Roma

Parma - Inter

29A GIORNATA 10-11 GIUGNO

Fiorentina - Sassuolo

Torino - Lazio

Genoa - Juventus

Spal - Milan

Bologna - Cagliari

Atalanta - Napoli

Verona - Parma

Lecce - Sampdoria

Roma - Udinese

Inter - Brescia

30A GIORNATA 13-14 GIUGNO

Cagliari - Atalanta

Napoli - Roma

Juventus - Torino

Sassuolo - Lecce

Parma - Fiorentina

Brescia - Verona

Sampdoria - Spal

Inter - Bologna

Lazio - Milan

Udinese - Genoa

31A GIORNATA 17-18 GIUGNO

Torino - Brescia

Fiorentina - Cagliari

Verona - Inter

Milan - Juventus

Lecce - Lazio

Genoa - Napoli

Roma - Parma

Atalanta - Sampdoria

Bologna - Sassuolo

Spal - Udinese

32A GIORNATA 20-21 GIUGNO

Juventus - Atalanta

Parma - Bologna

Fiorentina - Verona

Cagliari - Lecce

Napoli - Milan

Brescia - Roma

Udinese - Sampdoria

Lazio - Sassuolo

Genoa - Spal

Inter - Torino

33A GIORNATA 24-25 GIUGNO

Atalanta - Brescia

Sampdoria - Cagliari

Lecce - Fiorentina

Torino - Genoa

Roma - Verona

Spal - Inter

Sassuolo - Juventus

Udinese - Lazio

Bologna - Napoli

Milan - Parma

34A GIORNATA 27-28 GIUGNO

Verona - Atalanta

Milan - Bologna

Roma - Inter

Juventus - Lazio

Genoa - Lecce

Parma - Sampdoria

Cagliari - Sassuolo

Brescia - Spal

Fiorentina - Torino

Napoli - Udinese

35A GIORNATA 1-2 LUGLIO

Atalanta - Bologna

Lecce - Brescia

Lazio - Cagliari

Inter - Fiorentina

Sampdoria - Genoa

Torino - Verona

Udinese - Juventus

Sassuolo - Milan

Parma - Napoli

Spal - Roma

36A GIORNATA 4-5 LUGLIO

Milan - Atalanta

Roma - Fiorentina

Genoa - Inter

Verona - Lazio

Bologna - Lecce

Brescia - Parma

Juventus - Sampdoria

Napoli - Sassuolo

Spal - Torino

Cagliari - Udinese

37A GIORNATA 8-9 LUGLIO

Parma - Atalanta

Fiorentina - Bologna

Lazio - Brescia

Sassuolo - Genoa

Cagliari - Juventus

Udinese - Lecce

Sampdoria - Milan

Inter - Napoli

Torino - Roma

Verona - Spal

38A GIORNATA 11-12 LUGLIO

Milan - Cagliari

Spal - Fiorentina

Genoa - Verona

Atalanta - Inter

Napoli - Lazio

Lecce - Parma

Juventus - Roma

Brescia - Sampdoria

Bologna - Torino

Sassuolo - Udinese

