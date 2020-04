La Serie A pronta agli straordinari: 124 partite in 44 giorni dal 20 maggio al 2 luglio

Il coronavirus ha fermato tutto lo sport, calcio in primis con la Serie A che non sa ancora se e quando riaprirà i battenti. Il campionato è dunque congelato al momento, fermo alla 26esima giornata con la Juventus di Maurizio Sarri al comando con 63 punti, la Lazio di Simone Inzaghi seconda a qutoa 62, l'Inter di Antonio Conte terza a quota 54 ma con ancora una partita da recuperare, quella casalinga contro la Sampdoria, così come l'Atalanta quarta a quota 48 ma che dovrà ancora recuperare la sfida contro il Sassuolo. Roma, Napoli e Milan si giocheranno l'Europa League con Parma, Verona e Cagliari agguerrite e pronte a fare lo scherzetto a giallorossi, partenopei e rossoneri.

Quando si riparte?

Gabriele Gravina ha ipotizzato una data per tornare in campo: mercoledì 20 maggio dove si dovrebbero disputare i quattro recuperi della 25esima giornata Inter-Sampdoria, Sassuolo-Atalanta, Torino-Parma ed Hellas Verona-Cagliari. Ancora non è una certezza ma questa ipotesi pare concreta con l'Uefa che dal canto suo ha annunciato, per bocca del numero uno Ceferin, che campionati e coppe dovranno terminare entro domenica 3 agosto e non oltre.

Se si dovesse partire il 20 maggio, nel giro di 44 giorni fino al 2 luglio si disputeranno la bellezza di 124 partite con una media di una partita ogni 2,8 giorni: un vero e proprio "massacro" fisico per le squadre soprattutto per quelle impegnate anche tra Champions ed Europa League.

Il calendario dalla 27esima alla 38esima giornata di Serie A:

20 maggio - con i 4 recuperi della 25ª giornata

23-24 maggio - 27ª giornata

27-28 maggio - 28ª giornata

30-31 maggio - 29ª giornata

3-4 giugno - 30ª giornata

6-7 giugno - 31ª giornata

10-11 giugno - 32ª giornata

13-14 giugno - 33ª giornata

17-18 giugno - 34ª giornata

20-21 giugno - 35ª giornata

24-25 giugno - 36ª giornata

27-28 giugno - 37ª giornata

1-2 luglio - 38ª giornata

Il tutto ripartirebbe dunque con la Lazio all'assalto della Juventus e con l'Inter che potrebbe tentare di rientrare in corsa ma solo battendo la Sampdoria nel recupero avrebbe qualche chance di rifarsi sotto portandosi a meno cinque dai biancocelesti e a meno sei dai bianconeri che dovranno ancora scontrarsi verso fine campionato con la squadra di Conte che ha invece già giocato e perso entrambi i due scontri diretti (2-0 a Torino contro la la Juventus, 2-1 a Roma contro la Lazio).

Per quanto riguarda la lotta per la Champions la Roma proverà a rientrare con l'Atalanta che ha però un discreto vantaggio da amministrare. Napoli e Milan tenteranno di giocarsi l'Europa League magari evitando il settimo posto che vuol dire preliminari. Nella parte basse della classifica, invece, Brescia e Spal dovranno fare gli straordinari per salvarsi e si giocheranno la salvezza con Lecce, Udinese, Torino, Genoa, Sampdoria e Fiorentina.

