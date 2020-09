Serie A da urlo, aspettando i tifosi

Aspettando i tifosi, è arrivato il calendario. Il che è già un inizio. Dopo di che, si vedrà. Non a caso, ieri la Regione Piemonte ha chiesto di autorizzare l'apertura dello Stadium, avendo la Juventus predisposto il piano di sicurezza necessario: il documento è stato trasmesso a Roma per il via libera del Cts. «Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi», ha spiegato il governatore Alberto Cirio. Obiettivo: far sì che qualche migliaia di appassionati possa assistere a Juve-Samp, primo match dell'era Pirlo. «Speriamo ci possa essere pubblico», il parere dell'ex numero 21. I prossimi, insomma, saranno i giorni in cui tutte le società si muoveranno per chiedere la possibilità di aprire parzialmente gli stadi: Cts permettendo ovviamente, anche se in questo caso le Regioni potrebbero muoversi (quasi) in autonomia. Un po' come accaduto quest'estate con le discoteche...

Tornando al calcio giocato, la Juve campione d'Italia avrà un inizio complesso: dopo la Samp, trasferta a Roma contro i giallorossi e chiusura del mini-ciclo prima della sosta per le nazionali ospitando il Napoli. Rinviate le sfide on the road di Atalanta (contro la Lazio) e Inter (a Benevento), la prima giornata (19 e 20 settembre) propone anche Milan-Bologna, Parma-Napoli, Verona-Roma e Fiorentina-Torino. Si viaggerà a mille all'ora, con gli Europei poi da disputare il prossimo giugno: previsti sei turni infrasettimanali e tre soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo. In mezzo, anche la Coppa Italia con la finale fissata il 19 maggio. Praticamente uno stop per positività non avrebbe date ipotetiche a disposizione per recuperare. Un calendario congestionato con l'ombra minacciosa del Covid.

Detto di Roma-Juve e Juve-Napoli, altro big match da segnare in rosso alla terza è Lazio-Inter. Quindi Milan-Roma alla quinta, Atalanta-Inter e Juve-Lazio alla settima. Napoli-Milan è il clou dell'ottava giornata, alla dodicesima Inter-Napoli e Juve-Atalanta. Alla sedicesima Milan-Juve. Inter-Juve è in programma alla penultima giornata: se sarà match scudetto, si giocherà pertanto a Torino. Quanto ai derby, il primo sarà Inter-Milan (18 ottobre): il primo novembre sarà la volta di Samp-Genoa. Il 6 dicembre Juve-Toro, il 17 gennaio Lazio-Roma.

Una curiosità, per chiudere: il Milan disputerà tre delle sue ultime quattro giornate fuori casa.