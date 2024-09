Sfida che vale doppio con in panca l'ex Antonio

Ascolta ora 00:00 00:00

È il secondo derby di Torino. A parte la sfida con i granata, la partita contro il Napoli è la storia di una città e dell'immigrazione potente, soprattutto quella dalla Campania, al punto che i meridionali, chiamati terroni nel resto dell'Italia, a Torino vengono definiti napuli, per l'appunto riferendosi agli anni in cui la Fiat richiamò dal sud la forza lavoro più importante. Oggi la pelle della città è sensibilmente cambiata ma Juventus-Napoli vale sempre il doppio, anzi di più perché Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra ad uno juventino vero, Antonio Conte, il quale con la solita furbata di vigilia, ha accarezzato il cuore dei tifosi bianconeri, ricordando i migliori anni della sua carriera e pure vita, così sperando di spegnere gli strilli che lo Stadium potrebbe dedicargli. Partita seria, significherebbe una svolta, non nel caso di pareggio che non servirebbe a nulla e non chiarirebbe la dimensione di entrambe. Se la Juventus sembra favorita, il Napoli ha molto per ribaltare la sensazione anche se le vittorie su Parma e Cagliari hanno mascherato le lacune difensive, così come per Thiago Motta si tratta di confermare in campionato quello che è stato offerto in champions. Fine settimana pieno di cose, Inter-Milan non ha bisogno di presentazione, storicamente è il derby e basta ma stavolta c'è di mezzo la situazione di Fonseca, le voci di dentro, un football schizofrenico che ha già fatto fuori De Rossi e ora aspetta di vedere rotolare il tecnico portoghese, seguendo l'umore e non le idee o il progetto, sostantivo quest'ultimo che rappresenta l'alibi di chiunque senza mai specificarne il senso effettivo. L'augurio è che si assista a un football serio, sia oggi, a Torino, sia domani, a Milano, possibilmente senza isterie infantili e lungaggini spoetizzanti al var.

Forse proprio questa è l'impresa più difficile, quasi impossibile. Post scriptum: domani all'Olimpico debutta Ivan Juric da Spalato sulla panchina della Roma contro l'Udinese allenata da Kosta Runjaic, un tedesco di origini croate. Ecco: un altro derby.