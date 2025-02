Lo show della F1 vota la Ferrari di Hamilton. Fischi a Verstappen

Ascolta ora 00:00 00:00

Se il mondiale si vincesse con gli applausi, la Ferrari sarebbe già campione del mondo. Dopo i fischi per Max, Londra è impazzita per Hamilton e Leclerc. Non c'è stata gara. Peccato non porti punti. Lo hanno chiamato il più grande spettacolo del mondo e gli ingredienti quest'anno dovrebbero esserci davvero tutti. La Formula 1 riesce a trasformarsi in un grande show anche a motori spenti per festeggiare i suoi primi 75 anni con qualcosa che non si era mai visto prima. Alla O2 Arena, dove una volta c'era anche James Bond, hanno sfilato tutti i protagonisti della stagione che scatterà il 16 marzo in Australia.

La musica per ora la portano i musicisti veri come i Thake That, ma le star sono già i piloti, tutti più o meno eleganti, tutti emozionati e fiduciosi di quello che verrà. «Max non ti abbiamo fatto sedere lontano da George Russell, dovresti essere contento. Avete già limonato?», il comico inglese Jack Whitehall la tocca subito piano... infierendo su Toto Wolff, tradito da Lewis Hamilton per una bellezza italiana. «Per dodici anni ho cercato di vedere Lewis così elegante e non ci sono riuscito. Poi va alla Ferrari e si presenta vestito da Padrino», butta lì Toto. Il nuovo Hamilton è così, come racconta il deb più atteso, Kimi Antonelli, parla pure già in italiano... Ce n'è anche per Charles Leclerc: «Il più bello della griglia, l'uomo a cui pensa la mia fidanzata quando facciamo l'amore...».

Musica, parole, battute, poi dopo un filmato magico sulla storia della Formula 1 dal bianco e nero di Farina ai mille colori di Verstappen, arriva il momento di presentare le nuove livree delle monoposto. Si comincia dalla Sauber di Mattia Binotto per arrivare alla McLaren, campione Costruttori in carica, guidata da un Andrea Stella particolarmente sorridente. È una cerimonia d'apertura quasi in spirito olimpico con il rullo dei tamburi che aprono la sfilata dei team. I piloti si sono cambiati, arrivano sul palco con tuta, casco come se dovessero andare subito in pista.

Il turno della Ferrari scatta dopo le 22.20 italiane, quando un filmato rende onore a Enzo Ferrari che è nato proprio il 18 febbraio. Quando arrivano Lewis e Leclerc l'applausometro esplode. Viene chiesto ad ognuno di definire il momento. «Sto vivendo il mio sogno rosso e spero di scrivere la storia con Lewis. Sono onorato di essere un pilota Ferrari», dice Charles. «La parola che ho in mente è rinvigorente. Mi sento pieno di vita e di energia, è tutto nuovo per me e sono concentrato su quello che verrà. È tutto entusiasmante, sono fiero di essere in questo team», dice la vera rock star della serata. Il momento della verità però arriva più tardi, quando da Maranello fanno partire le prime fotografie ufficiali della Sf-25 che già stamattina alle 8 sarà in pista a Fiorano, prima con Leclerc e poi con Hamilton.

«Lo scorso anno abbiamo fatto un grande lavoro dalla pausa estiva e dobbiamo continuare su quella strada aveva detto Charles, elegantissimo con tanto di Cavallino d'argento all'occhiello, prima di cominciare - sono contento dei progressi che abbiamo fatto, ma sono molto cauto perché non conosco quelli degli altri. Sono in forma: ho spinto come un animale durante la pausa e mi sento pronto. Non vedo l'ora di provare l'auto a Fiorano, ma sarà l'Australia a dare il primo vero giudizio». Non resta che attendere.