Sinner assente. "Nessuno sgarbo"

Se la visita al Quirinale sta diventando una piacevole «consuetudine», così il numero uno della Fitp Angelo Binaghi, non poteva non fare rumore l'assenza di Sinner. «Nessuno sgarbo istituzionale, abbiamo un Presidente della Repubblica di tale livello che ha capito benissimo quali fossero i problemi di Jannik», ha sottolineato lo stesso Binaghi. E infatti Mattarella ha aperto il suo intervento sottolineando che «dopo una stagione straordinaria per l'Italia», il 2025 «è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori e Bolelli» agli Australian Open.

A dribblare possibili malumori è stato Berrettini che parlando del successo in Davis ha precisato: «Ci ha dato una mano un certo ragazzo altoatesino...». Capitolo chiuso, al netto del dispiacere di tutti. «L'assenza dispiace sempre, ma l'atmosfera è stata bella comunque. Poi se uno ha degli impedimenti», così il numero uno del Coni Malagò. «È vero che Jannik non c'era, ma non credo che sarà l'ultima volta che verremo invitati al Colle», la battuta di Binaghi.

Alla festa del tennis al Colle, il bis di un anno fa, si sono aggiunte anche le donne come evidenziano i due trofei (oltre alla Coppa Davis, c'è l'omologa al femminile Billie Jean King Cup) esposti nella Sala degli Specchi. «Siete stati tutti eccezionali, avete posto il tennis italiano ai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e di pratica nel Paese: questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve.

Mai avremo sperato di arrivare a questi risultati, per questo voglio ringraziarvi tutti», ha detto il Capo dello Stato ai presenti: dagli ori olimpici Jasmine Paolini e Sara Errani al bronzo di Parigi Lorenzo Musetti passando per Martina Trevisan, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Senza dimenticare i capitani Tathiana Garbin e Filippo Volandri: «Non so se il vostro sia un lavoro tecnico o psicologico ma comunque è prezioso», ha concluso Mattarella.