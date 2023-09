Sinner e quei match che non può più perdere

Ci sono battaglie che non si devono perdere, che poi nel tennis sono partite che si devono vincere, quand'è il momento. Per Jannik Sinner quel momento, nelle 4 ore 40 minuti della sconfitta contro Zverev, è stato l'inizio del quinto set. Con il tedesco con la lingua fuori, e Jannik che aveva ammortizzato i problemi di crampi arrivati troppo presto, rimettendo il match dalla sua parte. E invece ecco subito il break, le gambe di nuovo di legno e una lotta disperata (questo gli va dato atto) che però non è bastata. Per carità: a 22 anni il futuro può solo essere migliore, e il lavoro pagherà. Ma Sinner è in giro ormai da un po', il paragone con Alcaraz (che ha due anni in meno) comincia a farsi pesante, e il confine tra la grande promessa e l'eterno incompiuto diventa progressivamente sempre più sottile. Sembra ovviamente ingiusto dirlo a uno che è numero 6 del mondo, ma Jannik è sicuramente intelligente per sapere che certi particolari che preoccupano noi, preoccupano anche lui. I crampi, per esempio: vero che la notte di New York era asfissiante, ma non è la prima volta che capita. E la domanda se si tratti solo di problemi fisici od anche nervosi viene spontanea. «Così fa male», ha detto alla fine, e siamo d'accordo con lui. E così l'Italia esce dagli UsOpen applaudendo solo Arnaldi, l'unico che non dovrebbe esserci settimana prossima a Bologna per giocarsi l'ingresso alle finali di Davis. Senza Berrettini e con un Musetti un po' spento, la pallina ripassa a Sinner: toccherà a lui far sapere dove sia davvero quel confine.