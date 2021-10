Sinner si conferma campione a Sofia: ora vede vicine le Finals di Torino

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Sofia, in Bulgaria, e si porta così a quota 4 in carriera a soli 20 anni. Il tennista di San Candido ha sconfitto l'esperto Gael Monfils per due set a zero, 6-3, 6-4 in circa un'ora e mezzo di gioco e ha concesso così il bis in terra bulgara dopo aver già vinto nel novembre del 2020 (quello fu il suo primissimo titolo Atp). Dopo Melbourne e Washington ecco un altro grande successo per il talento azzurro che ha disputato un torneo davvero ottimo dove è riuscito a fare percorso netto e senza perdere nemmeno un set. Con questo successo Sinner si porta a ridosso del nono posto in classifica Atp, alle spalle del polacco Hurkacz che lo ha sconfitto a Miami. Ora il distacco è di soli 270 punti necessari per strappare il pass per le Atp Finals di Torino.

Back to back per Jannik #Sinner che si conferma Campione del Sofia Open!

Sconfigge in finale Gael Monfils 6-3 6-4 e conquista il quarto titolo in carriera.#tennis pic.twitter.com/5bqXBixF74 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 3, 2021

Giocatore di livello

Vittoria pesante e prestigiosa contro un avversario pur sempre ostico come Gael Monfils che non ha mai dato del reale filo da torcere al tennista azzurro che ha vinto in scioltezza e con gran merito. Con Indian Wells e Parigi Bercy ancora da disputare Sinner potrebbe anche riuscire a qualificarsi per le Finals di Torino e sarebbe una vera e propria impresa anche perché c'è il certo forfait da parte di Rafael Nadal che rende in teoria tutto più "facile". Dopo alti e bassi durante il torneo di Sofia, Sinner ha disputato una finale di assoluto livello dando seguito di risultati ma giocando addirittura meglio di quanto fatto durante tutto il torneo nonostante il percorso netto. Ora però è tempo di "azzerare" tutto per il tennista altoatesino che dovrà concentrarsi per chiudere in bellezza un 2021 magari conquistando un altro torneo e riuscendo a partecipare alle Finals che per la prima volta in assoluto e per i prossimi anni si disputeranno a Torino.