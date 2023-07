Un sms avvicina Milinkovic-Savic alla Signora

Un SMS per dare la svolta alla campagna acquisti e cambiare il volto della propria squadra. È quello che hanno ricevuto Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna nelle ultime ore. Il mittente l'agente Mateja Kezman, manager di quel Sergej Milinkovic Savic che appare al passo d'addio con la Lazio. Il suo contratto scade, infatti, nel 2024 e non c'è accordo per rinnovare. Onde evitare di perderlo a zero tra un anno, Lotito sarebbe pronto a venderlo subito ma vuole 30-40 milioni. Tanti, forse troppi per le pretendenti. C'era l'Inter su input di Inzaghi un mese fa prima di virare su Frattesi. Adesso c'è la Juve vigile e pronta ad entrare in azione nei prossimi giorni: i bianconeri, tra l'altro, una bozza d'intesa col centrocampista ce l'hanno già per un quadriennale da 5,5 milioni a stagione. Così come a Torino sanno che alcuni calciatori (Pellegrini e Rovella) sono graditi a Sarri e potrebbero essere valide contropartite da inserire nell'affare per abbassare il prezzo. Intanto - al di là delle voci lanciate con forza da Oltremanica - non ci sono conferme sul pressing juventino per Romelu Lukaku. Il goleador belga si è promesso all'Inter e vuole tornare a Milano, tanto che giovedì scorso il suo agente (l'avvocato Ledure) ha impostato l'accordo coi nerazzurri per un quadriennale da 8,5 milioni a stagione. Pronti per il Chelsea 5 milioni subito per il prestito oneroso e altri 30 tra un anno per l'obbligo di riscatto: i Blues però vorrebbero di più (circa 45 milioni) per cedere Big Rom. Lavori in corso da finanziare con la cessione di Onana al Manchester United per 55 milioni (atteso nelle prossime ore il rilancio decisivo dei Red Devils). Il portiere siglerà un quinquennale da 7 milioni annui col club inglese e verrà rimpiazzato da 2 portieri: Trubin (Shakhtar) più uno tra Sommer (Bayern Monaco) e Lloris (Tottenham).

Il Milan è invece a un passo anche da Reijnders (AZ Alkmaar). I rossoneri mercoledì blinderanno il gioiellino Chaka Traoré (classe 2004) e lavorano alle cessioni di Messias (piace al Torino) e Saelemakers (può andare all'estero). Dall'Arabia Saudita è in arrivo una maxi-offerta alla Lazio per Immobile. Infine il Napoli è vicino a Faraoni (Verona) come vice Di Lorenzo, che rinnoverà fino al 2027.