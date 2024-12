Il sogno è vivo, Gasp chiede rinforzi al club: serve un attaccante

Ascolta ora 00:00 00:00

«A gennaio sarebbe importante finire ciò che non siamo riusciti a fare ad agosto, altrimenti andiamo avanti così. La società sa benissimo che volevamo essere molto competitivi quest'anno». Riecheggiano ancora nell'aria le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio sul campo della Lazio. Un 1-1 che ha interrotto a 11 la striscia di vittorie consecutive in Serie A, permettendo al Napoli l'aggancio in vetta alla Dea. L'Atalanta per restare in alto fino alla fine e provare ad avere la meglio sulle corazzate Napoli e Inter nella corsa allo Scudetto necessita di rinforzi. Un monito lanciato da Gasp già da qualche settimana come raccontato proprio da Il Giornale.

Nella fattispecie sono almeno due le pedine richieste dal tecnico di Grugliasco per provare ad alzare l'asticella in chiave tricolore. Ovviamente al netto del mantenimento, almeno fino a giugno, di tutti gli attuali gioielli nerazzurri. Con tanti saluti alle sirene sempre più forti provenienti dalla Premier League. La big inglesi, infatti, dovranno dirottare altrove le proprie mire. La famiglia Percassi ha già detto no alle avance del Manchester United per Ederson e respinto il tentativo del West Ham per De Ketelaere. Così come dovranno aspettare l'estate Liverpool e Arsenal per sfoderare l'assalto rispettivamente a Lookman e Carnesecchi. Idem pure l'Aston Villa, che come riportano Oltremanica avrebbe messo gli occhi addosso al capocannoniere Retegui. Nessuno dei top player atalantini andrà via da Bergamo a stagione in corso. Percassi è stato chiaro. Adesso però servono un paio di innesti per rendere l'organico ancora più forte.

Gasp accoglierebbe volentieri a Zingonia un mediano e una punta. Per il centrocampo fari puntati su Frendrup: offerti 18 milioni (bonus compresi) al Genoa, che per ora ha detto no. Piace anche Bondo (Monza) per la mediana, anche se il francese preferirebbe accasarsi al Milan. Lavori in corso. Gli stessi che riguardano il reparto d'attacco.

Occhio ai nomi di Raspadori (Napoli) e Berardi (Sassuolo). Il primo, dopo il gol decisivo di ieri al Venezia, non sarà ceduto dal club azzurro, per il fantasista c'è un interesse di vecchia data che potrebbe sfociare nel più classico dei ritorni di fiamma