"Stanotte dormo con il casco d'oro", Bagnaia è pazzo di gioia

Francesco Bagnaia si è laureato campione del mondo in Motogp e al termine del gp di Valencia ha commentato così la sua prima affermazione nella classe regina delle due ruote: "Questa è stata la gara più dura della mia vita, volevo arrivare fra i primi cinque oggi, poi ho cominciato a soffrire tantissimo durante la gara. Sono felicissimo, è stata una bellissima giornata. Lo ripeto: sono molto felice" . le parole del pilota Ducati ai microfoni di Sky Sport. "Bagnaia campione del Mondo, suona bene" , le sue primissime parole pronunciate al traguardo finale dell'ultimo sudato gp di una stagione intensa, difficile ma alla fine ricca di soddisfazioni.

Felicità "rossa"

Bagnaia ha trionfato in sella alla Ducati, grande orgoglio italiano, con il dg, Gigi Dall'Igna, della squadra di Borgo Panigale che ha esultato per questa vittoria incredibile: "Ce l'abbiamo fatta, è stata difficile e lunga, ma è stato un bel viaggio. È bellissimo poter festeggiare con tutte le persone della Ducati, anche con chi ha lavorato a casa, vorrei averle tutte qua con me".

Bagnaia ha poi parlato di una cosa molto curiosa: "Stanotte dormo con il casco d'oro. Nel giorno della gara più difficile dell'anno e di tutta la mia carriera non ho parole per descrivere la mia gioia. Ho lottato con Fabio in avvio, poi persa l'aletta davanti contavo i giri fino alla fine della corsa. Facevo molta fatica in tutte le curve a destra nel finale. Siamo orgogliosi e sono orgoglioso per quello che è stato. Ero preoccupato per il feeling con la moto e pensavo che dovevamo arrivare almeno quindicesimi. La strategia è stata giusta, quella di andare a pizzicare Fabio per fare allungare i primi era la mossa giusta. Mi ha tranquillizzato perché lui avrebbe dovuto vincere. Dopo siamo riusciti a gestire il tutto".

Complimenti graditi

Il mitico Giacomo Agostini ha voluto complimentarsi con Bagnaia per il titolo: "Un titolo mondiale è sempre importante, c'è poco da dire: Bagnaia ha gareggiato con intelligenza - ha dichiarato all'Ansa - perché doveva soprattutto arrivare in fondo e contemporaneamente controllare Quartararo, che era obbligato a vincere. Ha corso con la testa e con intelligenza, accontentandosi del titolo mondiale, più che della vittoria".

Anche la Juventus ha voluto fare i complimenti a Bagnaia, essendo il pilota un grandissimo tifoso bianconero, con un simpatico video con alcuni auguri speciali:

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ha svelato come rchiederà la cittadinanza onoraria per Pecco Bagnaia: "Proporrò in Consiglio comunale la cittadinanza onoraria a Francesco Bagnaia, campione del mondo di Moto GP. Pecco è un grande talento, cresciuto sotto la guida del più grande di sempre, Valentino Rossi, nel nostro territorio che si conferma Terra di Piloti e Motori. E' un pesarese a tutti gli effetti: lo dimostra l'entusiasmo che si è creato attorno a lui e i tantissimi tifosi che anche oggi si sono radunati al maxischermo di piazzale D'Annunzio a Pesaro, per gridare fino all'ultima curva forza Pecco!". Valentino Rossi ha tra l'altro definito Pecco il suo erede.