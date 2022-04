"Sempre fortunato...". E cala il gelo con Allegri in tv

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto una partita difficile in rimonta in casa del Cagliari di Walter Mazzarri grazie ai gol di Matthijs De Ligt e Dusan Vlahovic che hanno così reso vano il vantaggio siglato da Joao Pedro. Al termine del match il tecnico bianconero si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei media per le eccessive critiche, a suo dire, riservate alla Vecchia Signora.

Allegri ha però dovuto vedere delle immagini che hanno creato imbarazzo in studio a Sky. In tribuna alla Sardegna Arena, infatti, Pavel Nedved è stato agitato per tutta la partita e in alcune immagini, mandate in onda proprio mentre Allegri stava per rispondere alle domande dei giornalisti, si è visto il vicepresidente bianconero visibilmente nervoso che urla e sbraita in direzione di qualcuno: Allegri era il destinatario?

Il vicepresidente della Juventus prima allarga le braccia, come se non comprendesse le ragioni di quanto appena visto. Poi si mette le mani nei capelli e inizia a disperarsi. Parla con Cherubini in maniera concitata e ad un tratto urla con rabbia qualcosa, guardando davanti a sé. Il dirigente del club di corso Galileo Ferraris potrebber essersela presa per il cambio di Dybala, autore dell'assist del definitivo 2-1 per la Juventus.

La risposta di Allegri

Ad Allegri è stato dunque domandato, con non poco imbarazzo, cosa ne pensasse della gestualità di Nedved. Il tecnico della Juventus, come sempre, non si è fatto trovare impreparato: "Forse sono immagini di prima del cambio di Dybala voleva che lo togliessi e ha fatto l'assist. Sono sempre fortunato io", la risposta piccata dell'ex Milan e Cagliari. I rapporti tra Nedved e Allegri sembrano tesi anche perché nel 2019 fu lo stesso vicepresidente della Juventus insieme a Fabio Paratici a consigliare ad Andrea Agnelli di cambiare guida tecnica. "Non so quali complimenti abbia sentito il mister, a me dopo le sconfitte non li ha fatti mai nessuno. Qui in Italia conta solo vincere. Capisco che gli diano fastidio. Anche noi siamo dispiaciuti perché nel DNA della Juventus c’è solo la vittoria", queste le parole di Nedved prima di Cagliari-Juventus, a testimonianza di come le acque in casa bianconera siano agitate dopo la sconfitta contro l'Inter e per la situazione in classifica e stagionale della Vecchia Signora.