La sorpresa Napoli fa la festa all'Armani

Canta la Napoli del basket, torna a casa da questa coppa Italia scoprendo le sue troppe debolezze un'Armani senza umiltà e talento battuta 77-72 in una finale passata a cercare fantasmi dentro se stessa.

Il croato Igor Micic che aveva trovato la finale recuperando 12 punti a 5 minuti dalla fine contro Reggio Emilia, poi battuta ai supplementari, gioca un altro brutto scherzo al titolato Messina già sverniciato in campionato al Pala Barbuto dopo aver eliminato la Brescia prima in classifica. Milano che aveva ipnotizzato Venezia e Trento ha scoperto davanti allo specchio di una finale di non essere la più bella del reame. Ma già lo sapevamo. Succede nelle squadre sbagliate, senza un regista e ieri Napier ne ha combinate tante, soprattutto alla fine quando ancora c'era la speranza di rimediare alla serata sbagliata di troppi, cominciando da Shields, fantasma per 38 minuti, decisivo nel sorpasso a 1' dalla fine (71-70). Non poteva bastare un Melli da 20 punti nella serata sbagliata di Hall, né il Mirotic delle magie alternate a troppe debolezze.

Per Napoli che ritrova dopo 18 anni una coppa Italia la serata magica di Tyler Ennis, mvp della finale, 21 punti, magie, assist, un viandante del basket che dopo tanta NBA e passaggi in Turchia ha trovato la sua reggia nella casa di una società costruita bene e in mezzo a tanti problemi. Con il canadese partitona di Sokolowski, il polacco che aveva pareggiato la partita con Reggio Emilia, ma per Micic il mago della notte è diventato Pullen, l'uomo dell'Illinois che dal 1995 gioca con Shenghelia nella nazionale georgiana: suo l'assist meraviglioso per De Nicolao alla fine del primo tempo chiuso da Napoli sul 43 a 36, suo il canestro da 3 a 13 secondi dalla fine per rispondere all'unico vantaggio di Milano dopo il 5-0 iniziale.

Festa grande per chi ha fatto l'impresa nel ricordo di quella Partenope magica del paron Zorzi, di Manfredo Fucile oggi presidente del comitato regionale campano. Per Milano un'altra notte senza cena e con tanti rimorsi per le 13 palle perse banalmente, Napier ne ha regalate 3 incredibili. Per lo 0 su 11 al tiro di Shields prima di trovare il canestro, per la pochezza della panchina intesa in senso globale.

Ora spazio alla Nazionale che giovedì a Pesaro affronterà la Turchia nelle qualificazioni europee e poi domenica prossima sarà in Ungheria portandosi dietro molti dei giocatori di Milano, anche quelli che hanno fatto soltanto da comparse nella finale.