Spagna? Serve un guardiano. Così non siamo all'altezza

Se vogliamo rappresentare una fotografia fedele dell'Italia di Dortmund, senza cedere a trionfalismi fuori luogo, dobbiamo seguire le tracce lasciate da Spalletti-Pollicino, come nella favola delle molliche di pane distribuite lungo il percorso. I rilievi firmati dal ct dopo il 2 a 1 sull'Albania sono un eccellente riepilogo della puntata precedente per preparare al meglio la prossima sfida, decisiva in vista della qualificazione nel girone (può bastare anche un pari con l'attuale formula, ndr), con la Spagna. Il primo rilievo, generico e perciò complessivo, è il più centrato di tutti: «Abbiamo sempre la bischerata in canna». Tradotto vuol dire: squadra giovane, con molti esponenti alla prima esperienza internazionale, quindi poco incline a prevedere il pericolo, come accaduto in apertura con Dimarco e in chiusura con Calafiori. Il secondo rilievo è riferito alle occasioni - una, due, tre, troppe insomma - sprecate per arrotondare il punteggio già nel primo tempo ed evitare così il batticuore nel finale. «Oh Scamacca» è il richiamo lanciato al centravanti che, intendiamoci, non ha fatto male. Anzi: ha giocato, spalle alla porta, da sponda preziosa. Pronti via con quel tacco per Pellegrini e poi l'assist per Frattesi (palo esterno) sono due contributi preziosi al fatturato del gioco. Una sola occasione faccia alla porta: gliel'ha deviata il portiere albanese. L'avviso a Frattesi («sei nel traffico») vuol dire guidare nelle curve delle sfide un debuttante come l'interista che esprime il meglio nei blitz improvvisi e nelle battute a rete quasi da attaccante puro. La sintesi di questa analisi porta dritti dritti alla prossima sfida con la Spagna: sarà insufficiente l'Italia di sabato sera con l'Albania, è bene essere consapevoli subito dei miglioramenti da mettere in vetrina. Non solo nella condizione fisica.

Piuttosto nel misurarsi con un centrocampo con i baffi (Fabian Ruiz l'ispiratore delle 3 pappine rifilate alla Croazia), ma soprattutto nel tenere a freno il talento di Yamal: forse ci sarà bisogno di un guardiano dell'argine sinistro più presente in fase difensiva.