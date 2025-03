Spalletti perde i pezzi: Cambiaso e Calafiori. Nessun nuovo innesto

Ascolta ora 00:00 00:00

Luciano Spalletti perde altri pezzi in vista della trasferta di Dortmund. A quello scontato di Riccardo Calafiori si è aggiunto infatti il forfait di Andrea Cambiaso. Il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro rimediato dal difensore dell'Arsenal nei minuti finali della gara di andata contro la Germania non sembra gravissimo. Ma intanto Calafiori tornerà a Londra per altri accertamenti che serviranno a capire se è coinvolto il legamento collaterale: al momento non si parla di operazione ma solo di tre-quattro settimane di stop e sui social i tifosi dei Gunners mostrano la loro rabbia: «Maledette Nazionali, Calafiori rischia di aver chiuso la stagione».

Indisponibile per la trasferta in Germania (oggi pomeriggio la partenza della truppa azzurra dopo l'ultimo allenamento ad Appiano Gentile) anche lo juventino Andrea Cambiaso. L'esterno era arrivato domenica scorsa nel ritiro dell'Italia con un trauma alla caviglia sinistra occorsogli durante la gara di campionato disputata a Firenze e non ha recuperato completamente. Ritorno a Torino e cure del caso per recuperare in vista del prossimo impegno dei bianconeri in campionato. Abile e arruolato il laziale Mattia Zaccagni, pure lui arrivato alla Pinetina acciaccato (giovedì era rimasto in tribuna come Cambiaso) ma che ieri ha svolto regolarmente la seduta di allenamento.

Il ct, a differenza di quanto dichiarato alla vigilia della sfida di Milano, non dovrebbe chiamare altri giocatori, nemmeno Piccoli e Baldanzi, nomi citati da Spalletti come possibili alternative.

Restano dunque 23 i calciatori a disposizione del tecnico toscano, pronto a un turnover di almeno quattro elementi per la gara di Dortmund: sicuro l'impiego di Buongiorno, scalpitano per una maglia da titolare il «deb» Ruggeri, Ricci (già in campo nel secondo tempo al Meazza) e lo stesso Zaccagni.