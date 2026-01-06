Se il "soldato" Solomon fa respirare la Fiorentina

Al Franchi, nella città capitale della bellezza e della polemica, nella delicata tenzone per la salvezza contro una Cremonese ordinata e combattiva, è sceso in campo, subentrando al 66', quel Manor Solomon che certi salotti progressisti avevano già giudicato severamente in contumacia. Il peccato? Qualche vecchio post social in difesa di Israele, sufficiente a far aggrottare la fronte a chi, dal sicuro rifugio di un assessorato o da una tastiera illuminata, distribuiva certificati di purezza morale con la stessa generosità con cui si offrono opinioni non richieste. Poi è arrivata l'ironia della storia, quella che non ha bisogno di proclami per ristabilire le gerarchie. Al novantaduesimo quando la partita sembrava destinata a un grigio 0-0 e l'ansia avvolgeva lo stadio come nebbia di gennaio, Solomon ha alzato la testa e ha disegnato un cross di rara precisione, un filo di seta teso tra le linee grigiorosse. Spizzata, respinta, zampata felina di Kean: 1-0.

Tre punti preziosi come oro, la Viola respira. Ironia raffinata: proprio colui che i custodi della causa palestinese volevano tenere lontano ha fornito l'assist decisivo, ricordando che sul rettangolo verde si combatte con i piedi, la testa e il cuore, non con hashtag o comunicati. Le polemiche? Svaporate come brina al primo sole di gennaio. I moralisti rientrano in silenzio nei loro salotti, i tifosi cantano con rinnovata convinzione.

Lo sport, nella sua nobile semplicità, unisce invece di dividere e la risalita dal fondo sarà ancora lunga. L'uomo giusto al posto giusto? Dipende dai punti di vista. Per la salvezza viola, forse sì. Per chi vede in lui un "soldato" del fronte sbagliato, assolutamente no.