2025, Allegri sempre più allegro

Chissà come si è già divertito in questo 2025 Massimiliano Allegri (in alto), ce ne dà un'idea l'immagine creata con l'intelligenza artificiale da Grok.

***

Alessio Tacchinardi ha criticato Thiago Motta su Canale5: «Non ha l'ossessione per la vittoria». La carriera da allenatore di Tacchinardi, però, dice che si è dimesso con Pergolettese, Lecco e Crema, è retrocesso col Fano dalla C ed è stato esonerato a Lecco. Nemmeno lui sembra ossessionato dalla vittoria...

***

Il giocatore del Venezia Pohjanpalo ha festeggiato il gol all'Empoli come da tradizione, bevendo una birra: lo ha fatto dopo 64 giorni di astinenza, visto che non segnava da più di due mesi... a questi ritmi se beve solo dopo una rete è il più grande testimonial contro l'alcolismo di tutto il Veneto.

***

Su Radio Serie A nel programma di Massimo De Luca interviene Pupi Avati, i due dialogano come se in studio non ci fossero gli altri due ospiti Christian Brocchi e Gianmario Bonzi e a fine intervento il conduttore si scusa, «Mi spiace che siate rimasti in silenzio». In effetti un dialogo fra i tre sarebbe stato un pelo in fuorigioco...

***

Vieira lascia ancora Balotelli fuori ma almeno non al freddo, lo ha fatto scaldare a bordo campo per mezz'ora.

***

Spranghe, mazze e coltelli sequestrati a Roma: ma non è colpa dell'orario in notturna, certe cose succedono anche «alla luce del sole».

***

Diretta su Sky dalla Val di Fiemme con Dody Nicolussi a bordo di una pista di sci: gli sciatori dietro creano suspense, ci si aspetta una caduta live di qualcuno che, poi per fortuna, non avviene.

