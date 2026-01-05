David e Openda stile Oronzo Canà

In Cina è l'anno del cavallo, grande passione di Allegri. Che per l'AI di X sta provando la mandrakata (sopra).

***

Non sono dati ufficiali, ma pare che per capodanno a Napoli la "bomba Sinner" sia stata più venduta del "pallone di Maradona" e della "bomba Scurett". Numeri veri, invece, quelli del boom di ricerche online della tuta Nike indossata da Maduro al momento della cattura.

***

David e Openda insieme fanno meno gol di Vlahovic, fermo da un mese. Sul web sono attaccanti sotto attacco e dopo fiaschi e fischi di sabato sono stati ribattezzati "i fratelli di Lecce". Come diceva Giginho a Oronzo Canà, quando erano in Brasile per il mercato.

***

Se la carriera di CR7 è al tramonto il suo sole è basso. Rischia il campionato contro Simone Inzaghi e dopo aver perso l'ultima sfida è stato sfottuto dall'ex Juve Demiral, che lo invitava a smettere di piangere. Sul web non perdonano: "Lascia il calcio prima che il calcio lasci te".

***

L'ultimo video social del profeta Hernanes comincia così: "Allegri non capisce di calcio, lui capisce la fisica che governa le funivie".

***

Primi botti di mercato: Endrick è passato dalle panchine col Real a quelle col Lione.

***

Telecronaca Dazn ancora in clima abbuffate: "La Juve si è mangiata l'impossibile".

***

Dazn va a trovare De Rossi al Genoa ma in sede beccano lo staff a guardare Caterina Balivo in tv. Lui stizzito: "Ma fate finta che studiamo un sacco di schemi...".

***

Difficile sold out giovedì a Cremona per Mina. Innanzitutto non è "la tigre" ma Yerri, e poi il difensore del Cagliari parte pure dalla panchina.

