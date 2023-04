Lo "sprint" di Binder mette in riga quattro italiani

Il sabato di Termas de Rio Hondo era iniziato al cardiopalma con una qualifica combattuta su una pista infida, bagnata da una pioggerellina iniziata a cadere durante le FP3. Come l'asfalto è andato asciugandosi, Pecco Bagnaia è stato il primo a rientrare ai box per montare le slick. Come lui, il pilota della Gresini Racing Alex Marquez. Alla sua seconda gara su Ducati, il fratello di Marc ha centrato il miglior tempo e la sua prima pole in carriera. Una conquista storica e un po' inaspettata soprattutto dopo la caduta in Q1 con la sua Rossa che aveva iniziato a prendere fuoco causando un piccolo incendio prontamente spento dai commissari. Con Bezzecchi e Bagnaia a fargli compagnia in prima fila, le qualifiche hanno visto risorgere Franco Morbidelli su Yamaha. Suo il 4° tempo davanti ad un consistente Maverick Viñales, veloce in tutti i turni e tra i principali candidati alla vittoria sull'asciutto.

La Sprint race ha poi rimescolato le carte con Morbidelli che è partito benissimo, mostrando un passo che ha fatto sognare tutti i tifosi considerato le grandi difficoltà di Yamaha. Franco si è portata in testa per poi cedere ad un sorprendente Brad Binder, che scattato dalla 15ª casella ha regalato a KTM la prima vittoria stagionale. Dal secondo al quarto posto una festa tutta italiana con i piloti della Mooney VR46, Bezzecchi e Marini, e Morbidelli. «Ho perso un po' all'inizio nella bagarre ma poi ho iniziato la rimonta fino a riprendere Binder. Andavo molto forte, prendendomi anche dei rischi», ha dichiarato soddisfatto Bezzecchi, che ha lottato come un leone. «Ho provato come un matto sino alla fine. Sono arrivato molto vicino a Brad alla curva 7, ma alla fine è stato più bravo lui. La gara lunga sarà diversa. Sarà importante gestire le gomme». «Sono contento del risultato perché il weekend di Portimao è stato un incubo. Mi sono concentrato e tutto è andato bene. Nella gara lunga sarà diverso perché non credo di avere il passo degli altri, ma intanto mi godo il podio», ha commentato Marini, fratello di Valentino. Ad un passo dal podio Franco Morbidelli, quarto con la Yamaha. Solo sesto Bagnaia, superato all'ultimo giro da Alex Marquez che scattava dalla pole. «È stata divertente, è stata una bella lotta, ma potevo fare di più», ha detto Pecco. Viñales con Aprilia, partito tra i favoriti, ha chiuso 7°.

Tv: Gp ore 19 Sky (diff. Tv8 21,05)