Sprofondo Hamilton, mai così male: gli tocca una gara alla Schumi

Lewis Hamilton è famoso per essere un pilota quasi infallibile. Uno che al volante raramente sbaglia. Possibile che abbia dimenticato come si fa su una pista dove in vita sua ha conquistato 6 pole position e 5 vittorie? Nel giorno in cui Max Verstappen nella gara Sprint ci aveva dimostrato come il pilota possa fare la differenza se ci mette qualcosa di suo contro una macchina superiore come la McLaren, Lewis si è accartocciato su se stesso per due giorni di fila. Ha sbagliato venerdì nella qualifica della mini gara, ha risbagliato ieri nelle qualifiche della gara. Eliminato in Q1 come Kimi Antonelli che però è un rookie (e non trattiene le lacrime, "mi manca la confidenza, sinceramente faccio fatica ad estrarre il massimo della monoposto. Devo ritrovare la luce in fondo al tunnel..."). Lewis ha sbagliato l'ultima frenata venerdì ed è andato oltre i limiti della pista sul Raidillon ieri. "Un errore grave", ha detto il suo vecchio amico Rosberg. "Deve stare tranquillo e mettere tutto insieme, il suo giro cancellato non era lontano da quello di Charles", ha commentato Vasseur.

Nel weekend in cui Lewis aveva raccontato di aver mandato al team le sue osservazioni scritte su come lavorare per migliorare le prestazioni, si è ritrovato imprigionato in un tunnel da cui non sarà facile venir fuori. Anche perché il suo compagno Leclerc, pur cominciando a perdere la pazienza ("Imparare va bene, ma vorrei vincere", aveva detto dopo la gara Sprint), gli ha rifilato ancora una volta tre decimi riuscendo a infilarsi dopo il duo papaya davanti a Max, incappato in un errore alla Source nel suo giro veloce. La faccia di Lewis è quella di un pugile suonato: "È stato un mio errore. Chiedo scusa al team, a chi è in pista e a chi è in fabbrica", ha detto con un filo di voce.

Promette una domenica diversa, ma partendo 16° anche se dovesse piovere, non sarà semplice pur se gli viene in soccorso un precedente: nel 1995 Michael Schumacher che era ancora in Benetton, andò a vincere proprio scattando dalla 16ma posizione. Certo, se là davanti il duo papaya dovesse combinare quel pasticcio che tutti prima o poi prevedono, se ne potrebbero vedere di tutte anche se a quel punto sarebbero Charles e Max a divertirsi un mondo.