A St. Moritz Curtoni seconda e Goggia quinta fra i dolori

In Engadina babbo Natale è già arrivato e ha portato podi e gioia alle signore dello sci alpino. Il superG di Sankt Moritz, ultima fatica prima della (brevissima) pausa natalizia si colora di azzurro ancora con Elena Curtoni, seconda, per il soffio di 12/100, dopo la vittoria nella prima discesa all'inizio di questo folle week end. Matto e disperatissimo lo era stato per Sofia Goggia, seconda venerdì, prima sabato a mani non basse, ma rotta e operata a tempo record. Ieri Sofia bionica ha chiuso quinta a 60/100. Il day after, dopo la botta, la sala operatoria e il botto della vittoria, ha optato per «una gara intelligente», anche perché la notte ha portato gonfiore e molto dolore in più. Ci sarebbe stato posto anche per il sorriso di Marta Bassino, uscita quando viaggiava sugli stessi tempi di Mikaela Shiffrin che finalmente si fa un bel regalo: vittoria in superG dopo 3 anni era Bansko 2020, ultima gara prima della morte di papà Jeff - , sigillo numero 77, a meno 9 distanze dal record dei record. Terza chiude Romane Miradoli (40/100). Più distanti le altre azzurre, con Federica Brignone, 11sima (125). Le azzurre si ritrovano con due pettorali rossi: Elena Curtoni in superG, per 4 punti su Corinne Suter e Sofia Goggia in discesa per 164 sempre sull'elvetica.

«Non sono capace di dare i voti, ma in questo 2022 mi promuovo: vesto il rosso leader per la prima volta. La vittoria? Sfumata sull'ultimo dosso», dice Curtoni. Ora c'è quasi un mese per ricaricare le pile in velocità: Goggia farà riposo e fisioterapia, mentre gigante e slalom tornano dopo Natale a Semmering. Dalla val badia arriva un podio in 10/100, fra la vittoria di Lucas Braathen su Henrik Kristoffersen e Marco Odermatt. Il giovane Filippo Della Vite chiude 17simo davanti al vecio Luca De Aliprandini. Oggi bis sulla Gran Risa (dirette tv 10 e 13.30).