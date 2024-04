Coppa Italia, Juventus-Lazio: chi gioca e dove vederla

Niente parole, alla vigilia dell'odierno Juventus-Lazio valido come semifinale di andata della Coppa Italia: lo si era già deciso prima della trasferta di campionato di sabato e non c'è stato motivo per cambiare idea. Anzi: meglio parlare il meno possibile e provare a fare ripartire la macchina bianconera. A dir poco ingolfata e fuori fase, come testimoniano i soli sette punti conquistati nelle ultime nove partite, bilancio superiore soltanto a quello di Salernitana, Frosinone e Sassuolo: più che media Champions, una sorta di via crucis alla ricerca della salvezza. Come si è già detto più volte, la Juventus non può più scherzare e, se si ricorda il modo in cui è arrivata la rete di Rugani contro il Frosinone (spaccata vincente a pochi secondi dalla fine del recupero), la classifica in campionato avrebbe anche potuto essere peggiore: nel frattempo il Bologna si è portato a due sole lunghezze e, insomma, anche la terza piazza è più che mai in discussione.

Stasera, comunque sia, si cambia competizione. Non l'avversario, però, visto che sarà ancora la squadra di Tudor a saggiare la capacità di reazione bianconera. Prima o poi Allegri vorrebbe di nuovo schiacciare l'interruttore on: il problema è capire se la squadra sia predisposta a farlo, visto che da due mesi non azzecca una partita che sia una. Con una difesa diventata perforabile (12 gol presi nelle ultime 9 gare: tanti quanti nelle precedenti 21) e un attacco che tolto Vlahovic non vede la porta. Ecco: stasera il serbo (nel match di andata in campionato aveva segnato una doppietta ai biancocelesti) tornerà al proprio posto, ma non è detto che possa bastare per risolvere la questione anche perché a latitare è la qualità del gioco.

Si tratta insomma di capire se questa crisi bianconera che dura ormai da (troppe) settimane possa volgere al termine o se piuttosto non sia un cedimento strutturale: la qualificazione alla Champions è nel frattempo tornata (quasi) in dubbio e la vittoria della Coppa Italia resta tutta da conquistare. Pur se non va negato che tra le quattro semifinaliste dall'altra parte del tabellone ci sono Atalanta e Fiorentina la Signora sia quella che sulla carta dovrebbe rivestire il ruolo di favorita: le certezze però sono man a mano svanite e chissà cosa potrebbe succedere nel caso in cui oggi la Lazio dovesse sbancare lo Stadium. Dove si attende un clima particolare, sia nei confronti di Allegri ultimamente coccolato solo dalla curva Sud che dei giocatori: tra questi anche Rabiot, pizzicato sorridente dalle telecamere dopo il ko di sabato. Non proprio il massimo, ecco.

Chi gioca e dove vederla

JUVENTUS

Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Allenatore: AllegriMandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. Allenatore: Tudor: Canale 5 ore 21