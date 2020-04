Le profezie sullo scudetto: come finirà la stagione

La Serie A è sospesa nel limbo dato che non si sa ancora se si tornerà in campo tra fine maggio e i primi giorni di giugno al massimo. Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ha annunciato che si farà di tutto per portare a termine il campionato, coronavirus e governo permettendo. La maggior parte dei club vorrebbe riprendere le danze per terminare "regolarmente" la stagione, altre società invece sono contrarie come Sampdoria e Brescia con i presidenti Massimo Ferrero e Massimo Cellino che hanno più volte ribadito il concetto: per loro il campionato di Serie A 2019-2020 è di fatto terminato.

I calciatori di tutte e 20 le squadre di Serie A si stanno comunque allenando in maniera individuali e sotto i dettami di allenatori e preparatori atletici. Il tutto in attesa del 4 maggio, giorno in cui il governo dovrebbe dare il via libera anche all'attività sportiva di gruppo con diverse accortezze per evitare il contagio da coronavirus. Screening, esami, tamponi a tappeto, sanificazioni delle strutture, allenamenti a piccoli gruppi e ritiri blindati con oltre 1500 persone impiegate tra calciatori delle 20 squadre di A, membri dello staff e dirigenti.

Juventus favorita nella volata scudetto

Se la Serie A tornerà in campo a fine maggio si ripartirebbe da una situazione di classifica che vede la Juventus in vetta con 63 punti, uno in più rispetto alla Lazio di Simone Inzaghi che ha però vinto lo scontro diretto di dicembre, per 3-1, e che ha diverse chance per poter impensierire fino alla fine la Vecchia Signora. Più staccata l'Inter di Antonio Conte attualmente terza a quota 54 punti, a meno nove dai bianconeri e meno otto dai biancocelesti. I nerazzurri hanno però una gara da recuperare, quella interna contro la Sampdoria, e in caso di successo si porterebbe a soli sei punti dalla vetta con 12 giornate da disputare.

Secondo una statistica fornita da Opta, però, non ci sono dubbi su chi è favorita per la vittoria dello scudetto. Utilizzando l'ampio database statistico a sua disposizione, infatti, e con ben 10000 simulazioni avviate sulla base di diverse voci inserite nei parametri sarebbe la Juventus di Maurizio Sarri la grande favorita che avrebbe così il 72% di possibilità di vincere il tricolore. Più staccata la Lazio con circa il 20%, 19,8 per la precisione, con il restante 8,2% ad appannaggio dell'Inter.

Opta ha anche analizzato la lotta per non retrocedere con Brescia e Spal attualmente ultima e penultima che avrebbero poche chance di salvarsi e con il Genoa altra maggiore indiziata alla retrocessione in serie B con Sampdoria e Lecce che resterebbero invece in Serie A. Per quanto riguarda le altre posizioni, invece, l'Atalanta è favorita sulla Roma per tenersi il quarto posto per tenersi la Champions League, mentre il Napoli ha il 47,9% di tenersi stretto il suo sesto posto attuale così come il Milan di Pioli che avrebbe il 31,8% di possibilità di terminare la stagione al settimo posto centrando così i preliminari di Europa League.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?