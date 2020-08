La storica figuraccia del Barcellona. Questa partita entra nella storia

Storica figuraccia del Barcellona che ne prende otto dal Bayern Monaco di Flick e se ne torna a casa con le ossa rotte e con tanto di umiliazione. I bavaresi hanno dominato in lungo e in largo e sconfitto Messi&Co con le doppiette di Thomas Mueller e del grande ex dal dente avvelenato Philippe Coutinho e alle reti dell'ex Inter Ivan Perisic, di Joshua Kimmich, Serge Gnabry e del sempreverde Robert Lewandowski. Di contro tra le fila del Barcellona i gol portano la firma di Luis Suarez e dell'autorete di David Alaba. Non pervenuto Lionel Messi che non è mai riuscito ad incidere in tutti e novanta i minuti di gioco.

Fine di un'era

Il Barcellona esce con le ossa rotte da questa final eight e dopo aver superato agevolmente il Napoli ha incontrato uno scoglio insormontabile chiamato Bayern Monaco che ha fatto il bello e il cattivo tempo per tutti e 90 i minuti di gioco. Per i catalani si tratta inevitabilmente di una delle più grandi umiliazioni subite nella sua storia e ora si parla di rifondazione in casa blaugrana con diversi elementi che lasceranno sicuramente la Spagna per sopraggiunti limiti d'età o per la fine di un ciclo vincente e glorioso ma venuto meno in Europa da cinque anni.

L'ultimo successo dei catalani in Champions League, infatti, risale al 2015 quando il Barcellona di Luis Enrique si impose per 3-1 nella finale di Berlino contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il tabellino

Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Vida, Messi, Suarez. ALL.: Setién.

Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski ALL.: Flick.

Reti: Muller (4′, BM); Alaba (aut. 7′, B); Perisic (21′, BM); Gnabry (28′, BM); Muller (31′, BM); Suarez (57, B); Kimmich (63′, BM); Lewandowski (82′, BM); Coutinho (85′, BM); Coutinho (90′, BM).

