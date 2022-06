Strepitoso Thomas Ceccon: oro e record nei 100 metri dorso ai Mondiali

Grande, strepitoso, immenso Thomas Ceccon ai mondiali di nuoto di Budapest. Il nuotatore vicentino ha vinto infatti la medaglia d'oro nei 100 metri dorso e ha anche fatto registrare il record del mondo con il tempo di 51"60: "Non mi aspettavo questo tempo!". Tra l'altro quello di Ceccon è anche il primo oro italiano nella storia iridata di questa disciplina.

CECCON SPAZIALEEEEEEE!



Ceccon ha così cancellato il 51”85 ottenuto dall’americano Ryan Murphy, battuto in acqua dal nuotatore azzurro, che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 51”97. Terzo posto per Hunter Armstrong con 51”98.

Grandissima prestazione del 21enne vicentino allenato da Alberto Burlina, che ha condotto una gara perfetta dall'inizio alla fine. “51”60 è un tempo molto forte - ha detto - anche ieri potevo farlo, non mi aspettavo però di andare così forte. Il record del mondo per un italiano è qualcosa di grande, lo hanno fatto in pochi...".

Ceccon ha poi continuato dicendosi sicuro della vittoria: "Oggi sapevo di non avere rivali. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto”. E ancora: "Sapevo che si era nascosto ieri (riferendosi a Murphy) e che in finale avrebbe tirato fuori tutto quello che ha. Io però mi sentivo bene, la gara di ieri mi ha dato sicurezza perché il 52.10 fatti mollando negli ultimi metri mi ha dato fiducia. Non dico che sapevo di vincere, ma quest’oggi non avevo rivali. Mancavano i russi, sarebbe stata una sfida aggiuntiva”.

E poi, al termine dell’intervista, si lascia scappare una dichiarazione chiara e precisa: "L’obiettivo futuro ora è ben più in alto". Prosegue dunque a gonfie vele la spedizione azzurra in terra Bulgara visto che si tratta già della quinta medaglia e della terza d'oro.